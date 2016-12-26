مؤسسة النقد تبدأ اليوم طرح الإصدار السادس من العملة

علي العنزي (صدى):

تبدأ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” اليوم الاثنين بطرح الإصدار السادس من العملة الورقية والمعدنية للتداول والمرسوم عليها صورة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بدلا من العملة القديمة.

وأوضحت ساما ، أن تداول فئات الإصدار الجديد سيتم جنباً إلى جنب مع العملة الورقية والمعدنية المتداولة حالياً بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية للدولة ، حيث ستستمر في طرح ما لديها من مخزون من الإصدار الخامس للعملة لتلبية احتياجات السوق من النقد.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد دشنت في 13 ديسمبر الجاري، الإصدار السادس من العملة الوطنية السعودية، تحت شعار “ثقة وأمان”.

وتضمن الاصدار فئات جديدة منها هللة واحدة و5 هللات و10 هللات و25 هللة و50 هللة والريال المعدني والريالين المعدني بالإضافة إلى العملات الأساسية.