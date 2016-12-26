مؤسسة النقد تبدأ اليوم طرح الإصدار السادس من العملة

علي العنزي (صدى):
تبدأ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” اليوم الاثنين بطرح الإصدار السادس من العملة الورقية والمعدنية للتداول والمرسوم عليها صورة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بدلا من العملة القديمة.
تبدأ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” اليوم الاثنين بطرح الإصدار السادس من العملة الورقية والمعدنية للتداول والمرسوم عليها صورة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بدلا من العملة القديمة.
وأوضحت ساما ، أن تداول فئات الإصدار الجديد سيتم جنباً إلى جنب مع العملة الورقية والمعدنية المتداولة حالياً بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية للدولة ، حيث ستستمر في طرح ما لديها من مخزون من الإصدار الخامس للعملة لتلبية احتياجات السوق من النقد.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد دشنت في 13 ديسمبر الجاري، الإصدار السادس من العملة الوطنية السعودية، تحت شعار “ثقة وأمان”.
وتضمن الاصدار فئات جديدة منها هللة واحدة و5 هللات و10 هللات و25 هللة و50 هللة والريال المعدني والريالين المعدني بالإضافة إلى العملات الأساسية.
4 تعليقات
ودي اعرف هلله و 5 هللات لييييييييييييييييش؟!!!!!!!
حتى 25 هلله مالها اي داعي
نمشي بالشارع ومعانا صرة’’ من الدنانير
والريالين المعدنيه ..وش فايدتها ..لو خلوها كلها العملات المعدنيه وقيه اشوف انه احسن ..
تبقى تصك العمله ذهبا وفضه ضمان وأضمن وقوة إقتصاد أي دوله في عملتها بدلا من الورق إسمه ورق والذهب والفضه حقه فيه وللزمن
تبقى تصك العمله ذهبا وفضه ضمان وأضمن وقوة إقتصاد أي دوله في عملتها بدلا من الورق إسمه ورق والذهب والفضه حقه فيه وللزمن وما كان ورق يصبح ورق وغير مضمون ومن لايحسب للعواقب مالدهر له بصاحب