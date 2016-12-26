الدولار يتراجع من أعلى مستوى والذهب يواصل صعوده

سالم المطيري (صدى):

صعدت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تراجع الدولار من أعلى مستوى في 14 عاما والذي سجله الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 04:05 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1134 دولار للأوقية (الأونصة).

وجرت تسوية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم فبراير على ارتفاع بواقع 4.3دولار أو ما يعادل 0.38% إلى 1135 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار 0.12% الى 102.95 نقطة أمام سلة من العملات من المستويات المرتفعة التي سجلها بعد اجتماع البنك المركزي الأمريكي الذي فاجأ الأسواق في نوفمبر الماضي بالتلميح إلى أن أسعار الفائدة قد تُرفع بوتيرة أسرع من المتوقعة العام القادم، ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.59% إلى 15.777 دولار للأوقية.