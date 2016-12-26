ارتفاع طفيف في أسعار النفط

نايف السالم (صدى):

شهدت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً بينما استقر برنت يوم الاثنين حيث حاول المتعاملون تبين اتجاه سوق النفط بعد ستة أسابيع من صعود الأسعار بأكبر قدر في أكثر من عام رغم اعتزام الجزائر زيادة الإنتاج.

ففي حلول الساعة 04:36 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر الخام الأمريكي 28 سنتا بما يعادل 0.53 % الى 53.23 دولار للبرميل. كان السعر في الجلسة السابقة وصل الى 53.02 دولار للبرميل.

واستقر خام القياس العالمي برنت عند مستوى55.90 دولار بعد تداوله عند مستوى 55.16 دولار للبرميل بالجلسة الماضية.