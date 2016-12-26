الرقابة تحظر 200 كتاب بمعرض جدة الدولي

نايف السالم (صدى):

حظرت إدارة الفسح والرقابة بمعرض جدة الدولي للكتاب، 200 كتاب بينها كتابان عن جماعة الإخوان المسلمين.

وأوضحت أن الكتب التي يتم سحبها من التداول غالباً تمس 3 محظورات، وهي الكتب التي تمس العقيدة، والكتب التي تريد أن تقوض الأمن في المملكة، والكتب المسيئة للمجتمع.

كشفت مصادر أن وزارة الثقافة والإعلام عينت 45 مراقباً في ، للاطّلاع على قوائم الكتب المعروضة للبيع ومحتواها وأسعارها، مبينةً أن نسبة شراء الكتب خلال الدورة الحالية انخفضت عن الدورة السابقة مضيفة أن الكتب السعودية هي الأرخص داخل المعرض؛ حيث يبلغ سعرها نحو 5 ريالات.