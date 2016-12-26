هيئة الرياضة توقع إتفاقيات لتخريج مدربات لياقة بدنية بالجامعات

على القحطاني (صدى):

قالت نائبة وكيل رئيس الهيئة للقسم النسائي هيفاء الصباب أن الهيئة وقعت اتفاقيات مع عدد من الجامعات لإيجاد برامج تدريبية لتخريج مدربات “لياقة بدنية”

وتابعت أن البداية ستكون بجامعة الأميرة نورة موضحة إن الاتفاقيات تتضمن تفعيل برنامج الرياضة بالجامعات، وفتح منشآت الجامعة لعامة النساء، مبينة وفقاً لصحيفة “عكاظ” أنه تم التأكيد على أهمية تفعيل البرامج والبطولات والفعاليات الرياضية والمجتمعية النسائية.

وأشارت إلى أن الهيئة بدأت في دعم عدد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والمجتمعية، والنسائية، وذلك بناء على الشراكات التي وقعت عليها الهيئة مؤخراً.