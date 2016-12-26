الداخلية: تكشف انضمام 2093 مواطن لتنظيمات إرهابية فى الخارج

عادل الحربي (صدى):

قال اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي بأسم وزارة الداخلية السعودية أن عدد السعوديين الذين تتوفر الأدلة على وجودهم حالياً في مناطق تشهد صراعات يبلغ 2093 عنصراً، ضمن التنظيمات الإرهابية الموجودة في مناطق الصراع المختلفة.

وأشار إلى أن سورية تصدرت قائمة مناطق الصراع الأعلى في وجود السعوديين فيها، بمعدل تجاوز ٧٠ في المئة من العدد الإجمالي للمقاتلين السعوديين، وتأتي اليمن في المرتبة الثانية، وأفغانستان في المرتبة الثالثة، والعراق في المرتبة الأخيرة.

وأوضح أن عدد الـ ٧٠ في المئة من العناصر السعودية التابعين للتنظيمات الإرهابية الموجودين في مناطق الصراع السورية، بـ 1540 سعودياً، فيما بلغ عدد السعوديين المنتمين إلى التنظيمات الإرهابية في اليمن 147 عنصراً ضمن عناصر التنظيمات الإرهابية، فيما يوجد 31 سعودياً في أفغانستان وباكستان، كما ذيلت القائمة بخمسة عناصر إرهابية موجودين في العراق، وأشار التركي إلى عدم توافر معلومات عن أماكن وجود 297 آخرين.

وقال أن معلومات أمنية أثبتت أخيراً تراجع أعداد السعوديين المتعاطفين مع التنظيم الإرهابي.