وفاة الطفلة «راما» ضحية الإهمال والخطأ الطبي

وفاة الطفلة «راما» ضحية الإهمال والخطأ الطبي
على القحطاني (صدى):

لفظت الطفلة “راما”أنفاسها الأخيرة داخل إحدى المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية بعد أن خضعت للعلاج لمدة 13 شهر أجرت خلالها 12 عملية جراحية على إثر تعرضها لإهمال طبي وحقنها بالكيماوي بطريق الخطأ .

وقال والد الطفلة أن معاناة أبنته بدأت عندما خلطت أخصائية في المختبر بين اسمها واسم شاب اسمه «رامي» كشفت نتائج تحاليله أنه مصاب بالسرطان، وبعد طلب الأطباء تقريرها كونها تحتاج إلى علاج سريع، إذ تعاني من التهابات في الغدة اللمفاوية ومنومة في قسم الأورام في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة، اعتمد الأطباء على تأكيد الأخصائية وحقنوا جسدها وهي في عمر الخامسة بالكيماوي بعد أن أبلغوا أسرتها بأنه العلاج الناجع لها، وبعد عدة جلسات تم اكتشاف الخطأ، وأوقف الأطباء الكيماوي، ولكن بعد أن توغل بجسدها وبدأت الآثار تظهر عليها ومضاعفاته تزيد، فيما قيم الأطباء في أمريكا الحالة بأنها من الحالات النادرة، ومرت بمنعطفات كثيرة، منها الدخول بغيبوبة عدة مرات، وتراجع في حالتها، وكان الأطباء يطالبون ببقائها بالمستشفى لمواصلة العلاج. حسب عكاظ .

ووتابع الأب الملكوم  «ولكن ووفقا للأنظمة عدنا إلى المملكة وانتهت معاناة صغيرتي بالوفاة، بعد رحلة علاجية أولى في أمريكا استغرقت 13 شهرا وخضعت لـ12 عملية تصحيحية، ومن ثم عادت إلى الوطن لتنتكس حالتها، لتتم إعادتها إلى أمريكا لاستكمال علاجها حتى عودتها الأخيرة» ومضى قائلاً “حالة ابنتي بدأت بخطأ وانتهت بإهمال”

وطالب وزارة الصحة أن يعيدوا كثيرا من الإجراءات في تعاملاتهم مع الحالات النادرة والصعبة، وأن يكون إصدار القرارات سريعاً حتى لا يتكرر ما حدث لابنته مع غيرها.




16 تعليق


  1. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2761 ] 26/12/2016 في
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    1

    الله يرحمهااا ,,.

  2. عاشت حلب [ عدد التعليقات: 1562 ] 26/12/2016 في
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    2

    رحمها الله

  3. M-512 [ عدد التعليقات: 55 ] 26/12/2016 في
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    3

    لاحول ولا قوة إلا بالله العظيم ،،اول شئ الله يرحمها ولاتقلق انشاءالله انها من طيور الجنه ،،،وانصح الأب انه يطالب بحقه وحق روح ابنته ولماذا الاخطاء الطبيه لدرجة الكبيرة صاروا اغبياء مايعرفون يفرقون بين مرضى اثنين ؟!

  4. محمدالشريف [ عدد التعليقات: 4 ] 26/12/2016 في
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    4

    آلله يرحمها ويسكنها فسيح جنانه ويلهم أهلها الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون

  5. محمدالشريف [ عدد التعليقات: 4 ] 26/12/2016 في
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    5

    آلله يرحمها ويسكنها فسيح جنانه ويلهم أهلها الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون

  6. ماجد العيد [ عدد التعليقات: 81 ] 26/12/2016 في
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    6

    لاحول ولاقوة إلا بالله

  7. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 393 ] 26/12/2016 في
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    7

    الله يرحمها 😔

  8. كجمغلو [ عدد التعليقات: 535 ] 26/12/2016 في
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    8

    لاحول ولاقوة إلا بالله

    وتستمر الاخطاء الطبية دون مبرر

  9. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 805 ] 26/12/2016 في
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    9

    رحمة الله عليها ..والله يصبرقلب اهلها ..

  10. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11254 ] 26/12/2016 في
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    10

    الله يرحمها

  11. احمد بركه [ عدد التعليقات: 4 ] 26/12/2016 في
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    11

    آلله يرحمها ويسكنها فسيح جنانه ويلهم أهلها الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون

  12. ✔️ مااااجد ✔️ [ عدد التعليقات: 4720 ] 26/12/2016 في
    رد
    12

    لاحول ولاقوة إلا بالله
    الله يرحمها

  13. alfahad41 [ عدد التعليقات: 750 ] 26/12/2016 في
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    13

    الله يرحمها ويعوضكم خير

  14. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9860 ] 26/12/2016 في
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    14

    الله يرحمها ويعوض اهلها

  15. Misfer MMM [ عدد التعليقات: 390 ] 26/12/2016 في
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    15

    لا اله الا الله وحده لا شريك له

  16. عافك الخاطر [ عدد التعليقات: 651 ] 26/12/2016 في
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    الله يكون بعونك يارب ويرحمها رحمه واسعه وحسبي الله ونعم الوكيل على من يتعلم على المرضى حسبي الله ونعم الوكيل على كل خاين في الصحه


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