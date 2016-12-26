العمل: انضمام العازب والأرملة لـ”حساب المواطن” حال استقلالهم فى السكن

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن المقصود بالأفراد المستقلين الذين يستفيدون من برنامج حساب المواطن، الأشخاص الذين يسكنون في سكن خاص ومستقل سواء من الرجال أو النساء.
وقال ماجد العصيمي المشرف على قطاع التنمية الاجتماعية ومكتب التحول الإستراتيجي بالوزارة في تغريدة له عبر حسابه في «تويتر» ردا على سؤال عن أحقية الموظف العازب في البدل المستحق عبر برنامج «حساب المواطن»: «إذا كان مستقلا في السكن فيحق له أو يسجل مع أسرته».
ووجهت موظفة سؤال إلى العصيمي نصه: «أنا موظفة راتبي 3 آلاف وأعول أطفالي بسبب امتناع والدهم عن النفقة، هل يشملني حساب المواطن»، فرد العصيمي بأنها تستحق الدعم في حال استقلالها بأبنائها في سكن مستقل.
وأضاف في ردوده على مواطنين، أن الطالب الجامعي الذي يسكن مع أسرته فإنه يسجل معهم، لافتاً إلى أن البدل سيكون بشكل شهري، مشدداً على أن المستقل المقصود منه الشخص الذي يسكن في سكن خاص.
8 تعليقات
لماذا كل قرار من الدولة يحتاج الى مجلد للتوضيح
بدت الشروط هذا يستحق وهذا لا يستحق مثل الاسكان وبالاخير مافي شي كله كذب في كذب
حسبنا الله بلد غنيه ويراد تجويع اهلها
اعترفت شركة ارامكو الحكوميه بان تكلفة انتاج و استخراج النفط من 3 الي 5 دوﻻر للبرميل يساوي 159 لتر 42 جالون اميركي 70لتر بنزين و سعر التر وصل
90 هلله × 70 لتر في البرميل الواحد =63.00 ريال / برميل
يجب تجميد رفع اسعار المحروقات والطاقه .
السالفه انه الدوله راح تصرف مبلغ 25 مليار سنويا على هذا الدعم وراح يرجع لدوله تقريبا 50 مليار يعني راح يرجع 35 مليار اللي صرفته وفوقها 25 مليار مردود
ولامانع فيه من وجهة نظري في حاله وحدة اذا المواطن ذو الدخل المحدود اقتصد في الطاقة بكذا راح يستفيد
وتحياتي للجميع
حنا دولة منتجه للبتروال وليست مستوردة يعني تكلفة انتاجه ماتتعدى 5 ريالات
اذا الدولة تبي تحمي الطبقة المتوسطة والفقيرة مافي مشكلة ارفعو على الطبقة الغنية والاجانب الي قاعدين يستهلكون اقتصادنا ودعمناً للمواد الغذائية
بس الاجانب راح يرفعون الاسعار على المواطنين وياخذون الدعم
اجو من الدولة دراسة الخطة و فتح الجمعيات التعونية لكسر احتكار الاجانب
اغلب العزاب اللي ساكنين مستقلين مطرودين من العائلة 🙈🙈🙈 لا منه فايدة ولا عايدة لا يساعد أسرته ولا يقوم بواجباته كرجل مسؤول عطوه دعم بس قللوه لأنهم اغلبهم سرابيت حقيقة مرة لازم نعترف فيها 😜😜
كلام جميل وهذا الصح الاجانب بيرفع السعر مره ثانيه ونحن الخسرانين
نحن نعيش في أجواء صحراوية
لاتقارنون بلدنا ومناخه بأجواء الشام او تركيا او اوروبا ولا كشمير
الحراره عندنا تصل الى 50
الصيف الماضي كله سلف حتى نسدد فاتورة الكهرباء فقط
الله يستر الصيف هذا