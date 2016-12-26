ورشة عمل “تاريخ ثقافة الطائف ” .. بنادي الطائف الأدبي

واس (صدى):

ينظم مركز تاريخ الطائف يوم غد الثلاثاء ورشة عمل بعنوان “تاريخ ثقافة الطائف “وذلك بالتعاون مع النادي الأدبي الثقافي بالطائف بمقر النادي .

وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي عطا الله الجعيد أهمية مركز تاريخ الطائف والدور الذي يقوم به لإبراز تاريخ الطائف, مشيراً إلى أنه سيشارك في هذه الورشة كل من : الدكتور يوسف الثقفي, والدكتورة سميرة قاري ,والدكتورة خلود الحارثي, وعثمان الغامدي, ويدير الورشة الدكتورة لطيفة العدواني ، وعلى بن خضر الثبيتي .

وبين مدير مركز تاريخ الطائف الدكتور عائض الزهراني أن من أهداف إقامة مثل هذه الورش هو خدمة تاريخ وحضارة الطائف العريق, مشيراً إلى أن المشاركين في هذه الورشة سيتحدثون حول جوانب تاريخ الطائف, واستعراض ما كتب فيه, وطرح المشاريع التي تخدم تاريخ الطائف من خلال دارة الملك عبدالعزيز التي تهدف إلى توثيق تاريخ الوطن, ومن ضمنه مدينة الطائف التي تزخر بكثير من صناعة الحدث قديماً وحديثاً ، عاداً مركز إنشاء مركز تاريخ الطائف مصدر توثيق لتاريخ وحضارة هذه المدينة .

ولفت الدكتور عائض النظر إلى أن الورشة سيحاضر فيها نخبة من المثقفين والمختصين في تاريخ الطائف من خلال عدداً من المحاور منها التعليم ومراحله المختلفة من عهد الكتاتيب ووصولاً إلى عهد المدارس والجامعات, كما يسلط المحاضرون الضوء في أطروحاتهم على مؤلفات الطائف قديماً وحديثاً ، فيما يستعرضون في محورهم الثالث الجوانب الثقافية من ” فكر وثقافة وأدب وشعر ” إضافة إلى تضاريس هذه المدينة وآثارها الخالدة والتي تنطق بحضارة مشرقة تمثلت في القصور المتنوعة والمتعددة والمساجد القديمة وأبرزها مسجد عبدالله بن عباس وغيرها من السدود والآثار والقلاع والحصون القديمة .