بالفيديو.. مراهق يوثق لحظة انقلاب سيارته أثناء ممارسته التفحيط

بالفيديو.. مراهق يوثق لحظة انقلاب سيارته أثناء ممارسته التفحيط
عادل الحربي (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي” تويتر” مقطع فيديو وثقه مراهق من خلال مقطع فيديو صوره أحد زملائه، لحظة انقلابه بسيارته أثناء ممارسة التفحيط، وكان برفقته عدد من أصدقائه في السيارة.

وأبان الفيديو الشاب الذي بدا وأنه في العقد الثاني من عمره، وهو يتراقص على أنغام موسيقى أثناء قيادته السيارة، قبل أن ينحرف بها فجأة لتنقلب به ومَن معه.

 

 

 

 

 

 




3 تعليقات


  1. عاشت حلب [ عدد التعليقات: 1561 ] 26/12/2016 في
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    1

    الحمضيات مغشوشة

  2. سعد [ عدد التعليقات: 64 ] 26/12/2016 في
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    سبحان الله يوم خافو ذكرو الله وقبل يتمايلون على الاغاني ليش ماتذكر الله من قبل وتمشي على مهلك (الا بذكر الله تطمئن القلوب )
    اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشده
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

  3. ابو فرح [ عدد التعليقات: 106 ] 26/12/2016 في
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    ايوه الحين لاإله الله ومن اول طربان


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