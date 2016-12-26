بالفيديو.. مراهق يوثق لحظة انقلاب سيارته أثناء ممارسته التفحيط

عادل الحربي (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي” تويتر” مقطع فيديو وثقه مراهق من خلال مقطع فيديو صوره أحد زملائه، لحظة انقلابه بسيارته أثناء ممارسة التفحيط، وكان برفقته عدد من أصدقائه في السيارة.

وأبان الفيديو الشاب الذي بدا وأنه في العقد الثاني من عمره، وهو يتراقص على أنغام موسيقى أثناء قيادته السيارة، قبل أن ينحرف بها فجأة لتنقلب به ومَن معه.