وثائف مسربة تكشفى تقاضي موظف بصحة جازان ربع مليون ريال بالمخالفة

حسن الجعفري (صدى):

أكدت وثائق مسربة لمسيرات رواتب أن مسؤولا بارزا في صحة جازان تقاضى رواتب تصل إلى ربع مليون ريال في سنة مالية .واحدة بعدما استغل منصبه .

وسجل الموظف اسمه ضمن المستفيدين من نظام «اللوكم» وتعاقد مرتين بمسميين وظيفيين يخالفان تخصصه؛ أحدهما طبيب زائر والآخر استشاري صيدلي، رغم أنه لم يحصل على شهادة الاستشاري المعتمدة من الهيئة الطبية السعودية أو اعتراف الخدمة المدنية اللذين يعتبران شرطين للتعاقد على نظام «اللوكم».

وأشارت الوثائق إلى أ ن الموظف تقاضى رواتب ثلاثة أشهر بإجمالي 144 ألف ريال (بواقع 48 ألف ريال شهريا)، ثم تعاقد مرة أخرى وصرف رواتب ثلاثة أشهر بصفته طبيبا زائرا بإجمالي رواتب 131 ألف ريال (بواقع 43 ألف ريال شهريا) رغم أنه موظف رسمي بالمنطقة. وبينت الوثائق أن المسؤول تمتع بإجازة لمدة ستة أشهر في سنة مالية واحدة مع أنه لم يمض على تكليفه بالعمل في صحة جازان سوى سنة براتب أساسي لا يتجاوز 20 ألف ريال، الأمر الذي يثير أكثر من علامة استفهام حول تضاعف راتبه دون حصوله على شهادة الاستشاري من أي جهة مختصة.حسب عكاظ

يشار أن نظام «اللوكم» يعتبر عقدا موقتا الغاية منه استقطاب الكوادر الطبية المميزة والمؤهلة علميا وعمليا وذات التخصصات والفروع الطبية الدقيقة النادرة من أساتذة الجامعات وكذلك العاملين في المستشفيات المتقدمة للعمل بالمستشفيات.