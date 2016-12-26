الربيعان: تحويل مهام الصيادلة للتثقيف والتوعية عند تطبيق «وصفة الدواء الإلكترونية»

على القحطاني (صدى):

أكد مشعل الربيعان المتحدث باسم وزارة الصحة أن تطبيق مشروع «وصفة الدواء الإلكترونية»، الذي بدأت الوزارة تجربته حاليا وسيتم تعميمه قريبا، لن يؤدى للإستغناء عن الصيادلة السعوديين.

وقال الربيعان أن وزارة الصحة لا تهدف إلى الاستغناء عن الصيادلة في الرعاية الأولية بل هناك دور ومهمات جديدة لهم وفق المشروع الجديد، إذ سيقوم الصيادلة بدور مميز من خلال عيادات التثقيف الإكلينيكي، والمشاركة في توعية المرضى، ومتابعة الصيدليات الخاصة المتعاونة مع المركز، غير الأدوار الأخرى داخل المستشفيات ومراكز السموم.

وأوضح الربيعان أن تجربة الوصفة الإلكترونية تأتي ضمن برامج التحول في خدماتها المقدمة للمواطنين، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص لصرف الأدوية على مدار الساعة من خلال الصيدليات التجارية، ما يسهل على المواطنين الحصول على الأدوية وإعادة الصرف في أي وقت، لافتا إلى أن التجربة تضمنت تقديم نتائج المختبر إلكترونياً للمواطن فور صدورها دون الحاجة للانتظار أو المراجعة في اليوم التالي.