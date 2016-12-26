ألفاظ مسيئة وإيحاءات خادشة وإرتفاع أسعار خلال “مهرجان الرياض للكوميديا”

عادل الحربي (صدى):

أبدت الجماهير الحاضرة لعرض مسرحي «ستاند آب كوميدي», كان قد أقيم ضمن مهرجان الرياض للكوميديا, سخطها وغضبها بما تضمنه من «ألفاظ خادشة للحياء وغير أخلاقية» صدرت عن بعض الفنانين، ولقيت سخطا واسعا باستخدام مفردات تسيء للذوق العام وعبارات تحمل إيحاءات لا أخلاقية، وتوجيه أسئلة للحاضرات من النساء بأسلوب غير لائق والتهكم على فئات مختلفة من المجتمعات العربية عموما والسعودية على نحو خاص ؛ حسبماقالت مجلة محلية..

وعلق الجماهير آمالهم بمشاهدة عروض مميزة تعوض تأخر تقديم العرض قرابة الساعة، إلا أنه وفقا للحاضرين صدموا بمحتواه وعدم مناسبته للذوق العام.

وشهد المهرجان الذي أقيم في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات فتورا في الإقبال الجماهيري، عزاه بعض المتابعين لضعف الترويج والدعاية له، والتوقيت غير المناسب وارتفاع أسعار تذاكر الدخول التي وصلت لــ 750 ريالا.

فيما اشتكى زائرون من عدم توفر المياه وارتفاع أسعار وجبات المطاعم المشاركة في المهرجان، فيما رد أصحاب المطاعم المشاركة في المهرجان بأن أسعار الوجبات هي أسعار البيع نفسها المقررة في محالهم الأصلية، مؤكدين أن العينات المجانية التي يوزعونها على زوارهم داخل المهرجان ضغطت على ميزانيات العمل الخاصة بهم.