بالفيديو ..”العمري ” يكشف أسرار لقائه بولي ولي العهد ورده على انتقاد الإصلاحات الأخيرة

كشف الكاتب المختص بالشؤون الاقتصادية عبدالحميد العمري، أسرار لقائه بولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماعه بنخبة من الاقتصاديين مؤخراً، شهد توجيه انتقادات عدة إلى قرارات الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، والتخوف من تأثيرها على المواطنين من أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.
واوضح العمري أن ولي ولي العهد أفسح المجال لانتقاد الإصلاحات الأخيرة، وأبدى عدم انزعاجه به سواء داخل الغرف المغلقة أو على وسائل الإعلام، لكنه حذر في الوقت نفسه من اتخاذ البعض الانتقاد واستغلال بعض السلبيات في محاربة استقرار البلد.
وأضاف خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج “يا هلا” عبر قناة “روتانا خليجية”، أنهم قالوا للأمير محمد بن سلمان إن الإصلاحات الأخيرة ستعرّض المواطن لآلام، كما وجهوا له سؤالاً حول البدائل التي تمتلكها الدولة لمعالجة وامتصاص تلك الآلام.
وأبان العمري أنهم حذروا خلال الاجتماع من تأثير تلك الإصلاحات على تحقيق رؤية المملكة 2030، وأن عدم استفادة أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة من القرارات الأخيرة وزيادة الأعباء عليهم يُعرّض المشروع بالكامل للفشل.
وشدد على أن القرارات الأخيرة كانت هامة للغاية برغم ما ستتبعه من آلام على المواطنين؛ لأنها أخف مما كان سيأتي في المستقبل من هزات كبيرة للاقتصاد السعودي كانت ستدفع إلى خفض الإنفاق الرأسمالي والإنفاق التشغيلي للدولة، وكذلك خفض الرواتب من 30 إلى 80%، ومن ثم ارتفاع الدين من 700 إلى 800 مليار ريال خلال 3 سنوات فقط.
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4 تعليقات
بصراحه يجب ان يكون هناك جديه وعزيمه صادقه من قبل الحكومه في استرجاع الاموال التي صرفت للوزارات في السنوات الماضيه من اجل انشاء المشاريع الخدماتيه كالصحه والتعليم والمواصلات والاسكان ولكن لم يتحقق شي يذكر من هذه المشاريع فلو ان الحكومه اجرت تحقيق مع جميع الوزارات منذو عام 2006 الى الان واجبارهم على استرجاع المليارات التي لم تستثمر ستحصل الدوله على مبالغ كبيره جدا وبالتالي ستستغني الحكومه عن بعض الضرائب التي ستكون عبىء على المواطن وخصوصا اصحاب الدخل المتوسط والاقل من المتوسط
انا مع فرض ضرائب عايه جدا على بعض البضائع مثل الدخان فليكن سعر العلبه 100 ريال ستجد ان المواطن قطع التدخين الا اصحاب الملايين ممكن يستمرون في التدخيين وبهذا تستفيد الدوله منهم وفي نفس الوقت تحمي المواطن صحيا . من اجل محاربة البذخ والهياط الزايد رفع الضرائب على السيارات وعلى الهواتف وهذه الاشياء لن تؤثر على المواطن من اصحاب الدخل المحدود لانه لن يشتري هذه الاشياء وسعرها مرتفع جدا لانها ليست ضروريه ولا فيه داعي يغير سيارته او تلفونه مثلا كل سنه ولن يفعلها الا الاغنياء وهم مقتدرون وبالتالي الدوله مستفيده منهم بالنسبه للمحروقات المفروض لا ترفع عليها جميعا الضرائب بل على البنزين فقط لكي تستفيد الدوله من المفرفرين في الشوارع بدون سبب منطقي سواء من المواطنيين او الاجانب
اما موضوع ان اعطيك راتب شهر على حسب الراتب الاساسي واخذ منك اكثر منه بسبب رفع الفواتير فهذا غير مجدي ومضر لاصحاب الدخل المتوسط والضعيف
لقد تخلل اللقاء مجاملات من قبلكم للأمير وهو الذي يسمع لجميع الاراء ولو كانت مخيفة
فهل يعقل ان يتم تهميش وضع المواطنين في ظل انخفاض المرتبات والغاء البدلات !؟
الامير لا يرغب بسماع المديح للرؤية 2030 بل يريد ان يسمع ما يصل بالجميع لبر الأمان
تغيرت يالعمري كثيراً بعد ان كان الكثير يكن لك التقدير والاحترام
ههههههههههه
ما شاء الله كلكم انتقدتوا القرارات وقلتوها للامير
بنشوف كلامكم وكتاباتكم يالاقتصاديين والاعلاميين قبل وبعد الزياره ونقارنهم
وراح نعرف حجم طبلة كل واحد منكم
رجعنا لزمن اول
نحن نعيش في صحراء درجة الحراره بالصيف تصل إلى 50 درجة مئوية
أرحمونا فقط الله يرحمكم في الكهرباء
حصلنا على دين الصيف الماضي وسددنا به فاتورة الكهرباء
الصيف القادم لن نجد أحد يسلفناااا