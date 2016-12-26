بالفيديو ..”العمري ” يكشف أسرار لقائه بولي ولي العهد ورده على انتقاد الإصلاحات الأخيرة

علي القحطاني (صدى):

كشف الكاتب المختص بالشؤون الاقتصادية عبدالحميد العمري، أسرار لقائه بولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماعه بنخبة من الاقتصاديين مؤخراً، شهد توجيه انتقادات عدة إلى قرارات الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، والتخوف من تأثيرها على المواطنين من أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.

واوضح العمري أن ولي ولي العهد أفسح المجال لانتقاد الإصلاحات الأخيرة، وأبدى عدم انزعاجه به سواء داخل الغرف المغلقة أو على وسائل الإعلام، لكنه حذر في الوقت نفسه من اتخاذ البعض الانتقاد واستغلال بعض السلبيات في محاربة استقرار البلد.

وأضاف خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج “يا هلا” عبر قناة “روتانا خليجية”، أنهم قالوا للأمير محمد بن سلمان إن الإصلاحات الأخيرة ستعرّض المواطن لآلام، كما وجهوا له سؤالاً حول البدائل التي تمتلكها الدولة لمعالجة وامتصاص تلك الآلام.

وأبان العمري أنهم حذروا خلال الاجتماع من تأثير تلك الإصلاحات على تحقيق رؤية المملكة 2030، وأن عدم استفادة أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة من القرارات الأخيرة وزيادة الأعباء عليهم يُعرّض المشروع بالكامل للفشل.

وشدد على أن القرارات الأخيرة كانت هامة للغاية برغم ما ستتبعه من آلام على المواطنين؛ لأنها أخف مما كان سيأتي في المستقبل من هزات كبيرة للاقتصاد السعودي كانت ستدفع إلى خفض الإنفاق الرأسمالي والإنفاق التشغيلي للدولة، وكذلك خفض الرواتب من 30 إلى 80%، ومن ثم ارتفاع الدين من 700 إلى 800 مليار ريال خلال 3 سنوات فقط.

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