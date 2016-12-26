“الخضيري”: اتجاه المملكة لرفع أسعار التبغ للضعف الأشهر المقبلة فُرصة لِترك التدخين

عادل الحربي (صدى):
قال عالم الأبحاث والمُتخصّص في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، أن اتجاه الحكومة لرفع أسعار التبغ للضعف خلال الأشهر المقبلة فرصة لترك التدخين.
وتناول الخضيري الضرر الصحي الذي يُسبّبه تناول التبغ بأنواعه المختلفة المتمثلة في “المعسل، التنباك، الشيشة، السجائر”.
واوضح الخضيري: “حسب الأخبار فإنّ خلال ٣ أشهر سيتم رفع سعر كل أنواع التبغ 100% لذا لابد من الاستعداد لذلك بترك التدخين مباشرةً أو تدريجياً”.
يذكر أن المملكة تتجه إلى تطبيق ضريبة السلع المنتقاة على السلع المتعلقة بالمنتجات الضارة، مثل التبغ ومشتقاته، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، اعتباراً من الربع الثاني للعام القادم 2017.
5 تعليقات
فكره ممتازه جدا
يالله بسم الله وجزاكم الله خير وعوضوها بزمزم ان شاء الله تخرج من اجسامكم السموم
إذا إنت دكتور وهذا فهمك على الدنيا السلام والله .
رفع اسعار التبغ لن يقلل بأي حال من الأحوال من تخفيض اعداد المدخنين كما تتوهم يادكتور
بل ستزيد من أرباح تجار التبغ أضعاف مضاعفة والضحية هو المدخن ( المريض ) بإدمانه
عافانا الله وجميع المسلمين منه .
إذا كان يهمك فعلآ إقلاع الناس عن التدخين يادكتور كما تزعم فعليك بمطالبة وزارة التجارة
أو أي جهة ذات إختصاص بمنع إستيراده نهائيآ ويجرم كل من يتاجر به أسوه بتجار المخدرات
بهذه الطريقة فقط سيقلع السواد الأعظم من المدخنين عن التدخين لأنه لم يعد موجودآ أمامهم
ومن الصعوبة بمكان الحصول عليه وإن حاول فالقانون له بالمرصاد .
فأتقي ألله يادكتور أنت وكل من ينادي برفع سعر التبغ من أجل مصلحة التجار وليس من
أجل إهتمامكم بصحة المدخنين كما تزعمون … لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
على حسب نفسية الشعب
يا دكتور
ما يدخن الا السرابيت والسربوت اللي ما يبي يعقل ويترك التدخين خلوه يلقى مصيره نسأل حسن الخاتمة