“الخضيري”: اتجاه المملكة لرفع أسعار التبغ للضعف الأشهر المقبلة فُرصة لِترك التدخين

عادل الحربي (صدى):

قال عالم الأبحاث والمُتخصّص في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، أن اتجاه الحكومة لرفع أسعار التبغ للضعف خلال الأشهر المقبلة فرصة لترك التدخين.

وتناول الخضيري الضرر الصحي الذي يُسبّبه تناول التبغ بأنواعه المختلفة المتمثلة في “المعسل، التنباك، الشيشة، السجائر”.

واوضح الخضيري: “حسب الأخبار فإنّ خلال ٣ أشهر سيتم رفع سعر كل أنواع التبغ 100% لذا لابد من الاستعداد لذلك بترك التدخين مباشرةً أو تدريجياً”.

يذكر أن المملكة تتجه إلى تطبيق ضريبة السلع المنتقاة على السلع المتعلقة بالمنتجات الضارة، مثل التبغ ومشتقاته، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، اعتباراً من الربع الثاني للعام القادم 2017.