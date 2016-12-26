مجلس التعاون: يحق لمواطني الخليج مراجعة مستشفيات أي دولة خليجية دون دفع مقابل مادي

علي القحطاني (صدى):

اكد مجلس التعاون الخليجي، أنه يحق لمواطني دول المجلس، مراجعة أي مستشفى أو مستوصف حكومي في أي دولة خليجية، وأن يعامل معاملة المواطن بألا يدفع مقابلاً مادياً إذا لم يكن من مواطنيها.

جاء ذلك خلال الحساب الرسمي لمجلس التعاون على موقع “تويتر” حيث قال : “يحق لمواطني دول المجلس مراجعة أي مستشفى عام أو مستوصف حكومي في دول مجلس التعاون ويعامل معاملة المواطن”.