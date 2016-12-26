مجلس التعاون: يحق لمواطني الخليج مراجعة مستشفيات أي دولة خليجية دون دفع مقابل مادي

مجلس التعاون: يحق لمواطني الخليج مراجعة مستشفيات أي دولة خليجية دون دفع مقابل مادي
علي القحطاني (صدى):

اكد مجلس التعاون الخليجي، أنه يحق لمواطني دول المجلس، مراجعة أي مستشفى أو مستوصف حكومي في أي دولة خليجية، وأن يعامل معاملة المواطن بألا يدفع مقابلاً مادياً إذا لم يكن من مواطنيها.

جاء ذلك خلال الحساب الرسمي لمجلس التعاون على موقع “تويتر” حيث قال : “يحق لمواطني دول المجلس مراجعة أي مستشفى عام أو مستوصف حكومي في دول مجلس التعاون ويعامل معاملة المواطن”.




3 تعليقات


  1. محمد [ عدد التعليقات: 1191 ] 26/12/2016 في
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    1

    خبر ممتاز فعلا لابد تطبيقه باسرع وقت

  2. عبدالعزيز [ عدد التعليقات: 43 ] 26/12/2016 في
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    2

    خبر جميل وكلنا واحد

  3. بو نواس [ عدد التعليقات: 106 ] 26/12/2016 في
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    3

    لا تفشلونا مع مواطني دول الخليج – اذا المواطنين ما لقوا اسرة للعلاج كيف اذا تم علاجهم !؟


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