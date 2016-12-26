اليوم.. ديربي بين الهلال والنصر في قبل نهائي كأس ولي العهد

معاذ محمود (صدى):

تتجه انظار جماهير كرة القدم، صوب استاد الملك فهد الدولي، الذي يستضيف مساء اليوم الإثنين، ديربي الكرة الـسعودية بين النصر والهلال في نصف نهائي كأس ولي العهد.

وتأتي المباراة بعد أيام بسيطة من مباراة الفريقين بالدوري، حيث يدخل فريق الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، المباراة بمعنويات مرتفعة للغاية في ظل تقديمه أداء جيد وتصدر دوري جميل للمحترفين، حيث يسعى لإكمال مسيرته الناجحة وتحقيق الفوز في مباراة اليوم للتأهل إلى نهائي البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها.

ويفتقد الهلال في المباراة لخدمات كل من نواف العابد، وياسر القحطاني، وعبد الله الزوري للإصابة، إلى جانب الموقوف كارلوس إدواردو.

فيما يسعى النصر بقيادة الكرواتي زوران ماميتش، لخطف فوز مهم من أجل استكمال المسيرة نحو المباراة النهائية للمنافسة على حصد أول لقب له هذا الموسم.

وحُرم النصر من 3 لاعبين هم عوض خميس وعبد العزيز الجبرين للإصابة، والقائد حسين عبد الغني المستبعد من قبل المدرب.

وجاء تأهُّل الهلال لهذا الدور بعد تغلبه على الرائد في دور الـ16 (2 /1)، وعلى الشباب (2 /0) في الدور ربع النهائي، فيما تأهّل فريق النصر عقب تغلبه على النجوم (3 /0) في الدور الـ32 ، وعلى الوطني في دور الـ16 (3 /1)، ثم على الوحدة (1 /0) في الدور ربع النهائي.

وسيكون الفريق الفائز منهما على موعد في المباراة النهائية مع أحد الفائزين من مباراة فريقي الاتحاد والأهلي والمقرّر إقامتها اليوم الذي يليه الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

يدير المباراة لأول مره منذُ وقت طويل طاقم تحكيم سعودي بقيادة الدولي تركي الخضير، ويساعده أحمد فقيهي وخلف زيد، والحكم الرابع خالد الطريس.