اقتصادي :التجار يريدون بيع أراض فضاء خاوية فوقها غبار للمواطنين بقيمة أراض في “أوروبا”

علي القحطاني (صدى):

قام الاقتصادي المعروف عبدالحميد العمري بشن هجوماً لاذعاً على تجار الأراضي، موضحاً بأنهم يريدون بيع أراض فضاء خاوية فوقها غبار، وجنبها غبار للمواطنين بقيمة أراض في “أوروبا”.

واوضح “العمري” لبرنامج يا هلا: يجب أن يكون سعر الأرض لدينا عُشر سعر المسكن، مشيراً إلى أن ما حدث من ارتفاعات في السابق هو أم المبالغات.

وأردف ؛ ان وزارة الإسكان اثبتت أنه يوجد لدينا أسوأ احتكار أراض في العالم منذ عهد آدم ليومنا هذا، وأضاف بأنه يجب أن تضرب رسوم الأراضي البيضاء المحتكرين برأس من حديد من أجل أن يدفعوا وهم “ما يشوفون الدرب”.

واكدت تقارير أن أسعار الأراضي في ضواحي مدينتي الرياض وجدة تراجعت مؤخراً بنسب تتراوح بين 30 إلى 50% بعد أن أقر مجلس الوزراء السعودي في نوفمبر 2015 فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء بنسبة 25% من قيمة الأرض.