قاتل السفير الروسى لدى أنقرة حاصل على 30 جائزة نقدية من حزب العدالة والتنمية

انقرة (صدى):

اكد كاتب صحيفة “صباح” المقربة من الحكومة التركية “فرهاد أونلو” فى مقاله أمس الأحد، أن الشرطى ” ألتن تاش” قاتل السفير الروسى لدى أنقرة تلقّى أكثر من 30 جائزة نقدية من حزب العدالة والتنمية الحكام، منذ عام 2014، وهو العام الذى باشر فيه مهامه، بحسب جريدة زمان التركية.

وتمنح تلك الجوائز النقدية إلى الموظفين الذين قدموا خدمان جليلة للبلاد، وذلك تنفيذا للمادة 86 من قانون المؤسسات الأمنية ،وبفضل الجوائز النقدية التى تُمنح لعناصر الشرطة، الذين يوصى بهم حزب العدالة والتنمية الحاكم، حصل ألتن تاش الذى قتل السفير الروسى بدم بارد فى العاصمة تركيا أنقرة، على أموال كثيرة.

يذكر أنه بعد عمليات الفساد والرشوة، التى كشفت فى 17و25 من شهر ديسمبر 2013، أطلق حزب العدالة والتنمية تصفيات واسعة داخل المؤسسات الأمنية وأغلق مدارس وأكاديميات الشرطة.

وكانت الحكومة التركية بعد عام 2013 أدخلت جميع أفراد الشرطة من مؤسسات تابعة لها، كهيئة الإغاثة الإنسانية، ووقف الشباب، وخدمات التعليم، ووقف أنصار.

وكان قاتل السفير الروسى ألتن تاش قد دخل فى جهاز الشرطة فى هذه الفترة وحصل على جوائز مادية.