بالصور..مستشفى بريدة ينجح في استخراج قطعة “نُحاس” من مَرِيء طفلة

سالم المطيري (صدى):

نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال في بريدة، بمنطقة القصيم، في إجراء عملية ناجحة لاستخراج قطعة نُحاس من مَرِيء طفلة (5 أعوام)، عبر وحدة مناظير الجهاز الهضمي، حيث تكللت العملية بالنجاح بفضل الله.

واوضح رئيس وحدة مناظير الجهاز الهضمي، الاستشاري الدكتور عبدالعزيز الحربي: إنه تم إجراء العملية بنجاح، وأن الطفلة بصحة جيدة.

وأضاف الحربي: أن المستشفى يعمل على تطوير جراحات المناظير والجهاز الهضمي؛ بما يسهم في تقديم أفضل خدمة علاجية للمرضى.

