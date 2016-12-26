مقتل “أبو نمر السوري” عند أطراف دمشق على يد مجهولين

دمشق (صدى):

اكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، مقتل “أبو نمر السوري”، الذي قام بتفخيخ طفلته سابقاً، متأثراً بإصابته في حي تشرين عند أطراف العاصمة دمشق.

ولقي عبد الرحمن شداد، المعروف بلقب أبو نمر السوري،مصرعه متأثراً بجراحه الخطرة التي أصيب بها، عقب إطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين خلال خروجه من مكان تواجده في حي تشرين الواقع عند أطراف العاصمة دمشق.

وكانت مصادر أهلية أكدت وفقاً للمرصد السوري، أن أبو نمر أصيب بشكل مباشر بطلقات نارية خلال استهدافه من قبل مسلحين مجهولين، تسببت له بجراح خطرة، ورجحت المصادر أن تكون جبهة فتح الشام هي من قامت باغتياله، حيث كان يعمل تحت حمايتها.

يذكر أن انفجاراً استهدف مركز شرطة في العاصمة السورية دمشق في الـ16 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، نتج عن تفجير حزام ناسف من بعد كانت ترتديه طفلة، أسفر عن وقوع إصابات.