” الحميري “:هدم المساجد واحتلال دور تعليم القرآن هي أساليب الحوثي في تغيير هوية اليمن

فهمي محمد (صدى):

اكد الشيخ عبدالله الحميري نائب رئيس حزب السلم والتنمية وعضو هيئة علماء المسلمين في اليمن إن الحوثي يسعى لتغيير هوية اليمن ، هو وكيل لإيران في المنطقة .

وأوضح الحميري في حديثه لبرنامج المشهد اليمني بأن الحوثي جاء تحت مسمى الإمامة لإعادة اليمن لسابق عهدها بنكهة إيرانية، حيث استبدل النشيد الوطني اليمني بالهتافات الطائفية، واستبدل علم اليمن بصور الحوثي.

وأضاف الحميري بأن إقامة مآتم العزاء والحسينيات لم تكن معروفة في اليمن، حيث قام الحوثي بإدخالها.

وأردف بأن هدم المساجد واحتلال دور تعليم القرآن هي أساليب الحوثي في تغيير هوية اليمن التعليمية ، ويجب استعادة الدولة اليمنية من الانقلابيين حتى يتم القضاء على حوثنة التعليم في اليمن.