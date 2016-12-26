اغتيال مندوب روسيا في «الناتو» بطلق ناري في الرأس

موسكو (صدى):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء الأحد، مقتل مندوبها لدى حلف شمال الأطلسي «ناتو» في بلجيكا، بطلق ناري في الرأس.

وذكرت أن المندوب «يفس شانديلون» قتل في أحد شوارع العاصمة البلجيكية، في عملية اغتيال، ما زالت ملابساتها غامضة، وسبق للرئيس الروسي بوتين، إعلان اليوم الإثنين يوم حداد على ضحايا الطائرة الروسية التي سقطت صباح اليوم الأحد، في البحر الأسود، وقتل على متنها نحو 92 شخصًا.

ويعد شانديلون ثالث دبلوماسي روسي يقتل هذا الأسبوع، بعد مقتل كل من وكيل الخارجية الروسية في العاصمة موسكو، ومقتل السفير الروسي لدى أنقرة على يد رجل أمن تركي، خلال زيارته معرضًا فنيًا في العاصمة التركية.