الحوثيون يقتحمون مكتب «الجزيرة» في صنعاء بعد لحظات من كشف تفاصيل سرقتهم للسلاح

فهمي محمد (صدى):

اقتحمت جماعة الحوثي- مساء الأحد- مكتب قناة “الجزيرة” في صنعاء، بعد لحظات من بثها لفيلم استقصائي يكشف تفاصيل سرقة الحوثيين والمخلوع على عبد الله صالح للأسلحة من مخازن الدولة.

وقال مدير مكتب قناة “الجزيرة” في اليمن سعيد ثابت، في منشور له بصفحته على “فيس بوك” إن “الحوثيون يعاودون اقتحام مكتب قناة الجزيرة المغلق في صنعاء وينهبون ما تبقى من أثاث ومكاتب وينقلونها بعربات نقل الى جمعية ما يسمى بأنصار علي ابن ابي طالب”.

وجاء هذا الاعتداء بعد لحظات من عرض قناة الجزيرة مساء الأحد لفيلم استقصائي تضمن اتصالات سرية ومقاطع مصورة، ووثائق تنشر لأول مرة، تظهِر نهب الحوثيين للأسلحة الثقيلة والصواريخ، وقدرتهم العسكرية الحقيقية.

وكشف الفيلم معلومات حول كيف وصل إلى مليشيا الحوثي؟ وما دور الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وبعض الدول الإقليمية في ذلك؟ وما مصيرُ هذا السلاح الآن؟.