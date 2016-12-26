4 علامات تكشف لك احتواء جوالك على برنامج تجسس

وكالات (صدى):

تتيح الهواتف الذكية في العالم وزيادة أعداد التطبيقات والبرامج المختلفة عليها، فرص كبيرة أمام الهاكرز لسرقة البيانات والتجسس على المستخدمين.

وكشف عدد من خبراء التقنية عدد من العلامات والإشارات التى تدل على ما إذا كان جوالك يحتوي على برنامج تجسس، منها:

1- ارتفاع درجة حرارة الهاتف عندما يكون غير متصل بالشاحن بشكل مستمر، تعد من العلامات الخاصة بأن هناك برنامج خطير على هاتفك.

2- تكرار غلق الهاتف وإعادة تشغيله بشكل مفاجئ دون سبب واضح.

3- إذا كانت بطارية هاتفك تنفذ بشكل كبير وغير طبيعي أو معتاد، يمكن أن يكون بسبب برنامج تجسس، الذي يعمل دائما في الخفية ويستخدم الـ GPS وهذا ما يؤدي إلى سرعة نفاد البطارية.

4- هناك بعض العلامات الأخرى مثل تأخير الصوت في المكالمات أو تقطعه بشكل متكرر، وظهور برامج لم تقم بتثبيتها، أو ظهور رسائل تحذيرية غير مفهومة أو كثرة الإعلانات.

الجدير بالذكر، أنك إذا وجدت تلك العلامات عليك فحص جهازك، ومسح جميع التطبيقات المشكوك فيها، ومراجعة جميع التطبيقات.