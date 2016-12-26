4 علامات تكشف لك احتواء جوالك على برنامج تجسس

تتيح الهواتف الذكية في العالم وزيادة أعداد التطبيقات والبرامج المختلفة عليها، فرص كبيرة أمام الهاكرز لسرقة البيانات والتجسس على المستخدمين.
وكشف عدد من خبراء التقنية عدد من العلامات والإشارات التى تدل على ما إذا كان جوالك يحتوي على برنامج تجسس، منها:
1- ارتفاع درجة حرارة الهاتف عندما يكون غير متصل بالشاحن بشكل مستمر، تعد من العلامات الخاصة بأن هناك برنامج خطير على هاتفك.
2- تكرار غلق الهاتف وإعادة تشغيله بشكل مفاجئ دون سبب واضح.
3- إذا كانت بطارية هاتفك تنفذ بشكل كبير وغير طبيعي أو معتاد، يمكن أن يكون بسبب برنامج تجسس، الذي يعمل دائما في الخفية ويستخدم الـ GPS وهذا ما يؤدي إلى سرعة نفاد البطارية.
4- هناك بعض العلامات الأخرى مثل تأخير الصوت في المكالمات أو تقطعه بشكل متكرر، وظهور برامج لم تقم بتثبيتها، أو ظهور رسائل تحذيرية غير مفهومة أو كثرة الإعلانات.
الجدير بالذكر، أنك إذا وجدت تلك العلامات عليك فحص جهازك، ومسح جميع التطبيقات المشكوك فيها، ومراجعة جميع التطبيقات.
3 تعليقات
الله يستر ع المسلمين بستره😞
زمان كان عندي جوال دايم ساخن
احطه في فريز الثلاجه يبرد واطلعه
ومن ارجع اكلم فيه او استخدمه بسرعه يسخن 😞
بس كان خلل في بطاريته لان ماعندي به ولاتطبيق ولاكان فيه اي برنامج غريب
أول ثلاث نقاط موجوده بجهازي بشكل فضيع جداً النقطه الرابعه الحمد لله مهي في جوال
لحظة شراء أول جهاز ذكي الى هو ( الأيفون ) حرصة على أن لا تكون الصور الخصوصيه
المهمه جداً أو صور الأطفال أو أرقام السريه تبع البطاقات كامله ما أحطها بالجوال يعني
يبقى جوالي موجود فقط ( صور الطبيعه الأمطار الرحلات البريه صور شخصيه لي فقط )
وليس كل برنامج أثق فيه وأحمله .. ما أحمل الى من مصدر موثوق وبرامج التواصل الأجتماعي
المعروف لدى الكل فقط .. لان الجوال مهوب ملكي لو أني شاريه بفلوس هو ملك الشركه الأم أبل
وملك كل شخص ماهر ومتمكن في أختراق الجوالات .. وأذا جوالك مركبله ( جل بريك ) أعتبره
مخترق لانه الجل بريك يفتح ثغرات في الأيفون .. وبكذا أي محترف يقدر يطلع على جوالك بكل
أريحيه ..
محبكم
وطني حتى النخاع !
عادي اللي يبي يتجسس يتجسس لعشر سنين قدام ماتفرق عندي