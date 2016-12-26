نشر : 2016/12/26 - 12:43 ص 333 مشاهدة 7 تعليق صدى سبورت فيديو : ابراهيم الجارالله: نادي الهلال هو الزعيم الملكي مفضلة تكبير طباعة حفظ Tweet
7 تعليقات
تخسى والله
الملكي هو الأهلي والسبب أخذ جميع كؤوس الملوك
واقسم بالله انك طفل كأنك تضارب على لعبه أو حلاوة
اللي ماله تاريخ يسرق من زعماء التواريخ بالله عمرك شفت ضفدع يصير ملكي
حرام عليك يا ابو وليد شقيت جبهة الضفدع
الحقيقه صعبه ومؤلمه!!
الهلال الملكي الأسوي وزعيم القرن
فعلآ الزعيم ثابت والبقية متحركون
😂😂😂😂😂
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والله مهازل كل يوم جايبين لنا صداع من هالبزارين الذين ازعجونا بصراخهم هلاليين متعصبين جايب ورقه قبل ١٦ سنه ان الهلال الزعيم الملكي ومن تكون طاقيه مزعج وجاهل ما بقيالا تقول عالمي ومونديالي و سرق من هالالقاب ما يستحون هالطواقي لا هم ولا صحافتهم الملكي الاهلي والزعيم السد القطري سرقتوا الناس وازعجتونا
عمرك شفت نيفيا تصيرملكي
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زعيقي زعيقي طول عمره زعيقي
الأهلي تأسس من قبل ما تلبس حفاظه يالزعيقي
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شعاره سيفين ونخله
ونت شعارك نيفيا
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