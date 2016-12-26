فيديو : ابراهيم الجارالله: نادي الهلال هو الزعيم الملكي






7 تعليقات


  1. ياخي حسين ياخي [ عدد التعليقات: 189 ] 26/12/2016 في
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    1

    تخسى والله

    الملكي هو الأهلي والسبب أخذ جميع كؤوس الملوك

    واقسم بالله انك طفل كأنك تضارب على لعبه أو حلاوة

  2. ابو وليد [ عدد التعليقات: 267 ] 26/12/2016 في
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    2

    اللي ماله تاريخ يسرق من زعماء التواريخ بالله عمرك شفت ضفدع يصير ملكي

  3. صراحه [ عدد التعليقات: 11 ] 26/12/2016 في
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    3

    حرام عليك يا ابو وليد شقيت جبهة الضفدع

  4. ابو بدر المدريدي [ عدد التعليقات: 29 ] 26/12/2016 في
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    4

    الحقيقه صعبه ومؤلمه!!
    الهلال الملكي الأسوي وزعيم القرن
    فعلآ الزعيم ثابت والبقية متحركون
    😂😂😂😂😂

  5. ماجد العيد [ عدد التعليقات: 78 ] 26/12/2016 في
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    5

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  6. ص ص ص [ عدد التعليقات: 1166 ] 26/12/2016 في
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    6

    والله مهازل كل يوم جايبين لنا صداع من هالبزارين الذين ازعجونا بصراخهم هلاليين متعصبين جايب ورقه قبل ١٦ سنه ان الهلال الزعيم الملكي ومن تكون طاقيه مزعج وجاهل ما بقيالا تقول عالمي ومونديالي و سرق من هالالقاب ما يستحون هالطواقي لا هم ولا صحافتهم الملكي الاهلي والزعيم السد القطري سرقتوا الناس وازعجتونا

  7. جمجوم [ عدد التعليقات: 30 ] 26/12/2016 في
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    7

    عمرك شفت نيفيا تصيرملكي
    ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
    زعيقي زعيقي طول عمره زعيقي
    الأهلي تأسس من قبل ما تلبس حفاظه يالزعيقي
    ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
    شعاره سيفين ونخله
    ونت شعارك نيفيا
    ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه


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