الهلال يباشر 31 حالة اسعافية خلال فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب 2016

نايف السالم (صدى):

أسدل معرض جدة الدولي للكتاب الستار على فعالياته مساء يوم الاحد بعد أن سجل حضوراً تجاوز الـ 800 ألف زائر، حيث باشرت فرق هيئة الهلال الاحمر السعودي والفرق الراجلة التي كانت تتمركز بنقاط إسعافية داخل وخارج معرض الكتاب متجولة بين مسارات المعرض لسرعة الوصول، لمواجهة وتلبية أي طارئ لأي نداء في حال وجود إصابة أو مريض بين روّاد المعرض، والذي كان يُقدَّر باكثر من ألف زائر يوميًّا.

في مسارات معرض جدة للكتاب 2016 والسحات الخارجية للمعرض من يوم الخميس الى نهاية اخر يوم بالفعاليات 31 حالة اسعافية .

اكد ذلك المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله ابو زيد والذي اشار الى انه تم تقديم الخدمات الإسعافية ل 31 حالة قي الموقع و خمس حالات نقلت الى مجمع الملك عبد الله الطبي.

يذكر ان فرق الهلال الاحمر السعودي تواجدت بمعرض جده للكتاب 2016 طيلة أيام المعرض

وذلك ضمن حرص هيئة الهلال الاحمر السعودي النابع من توجيهات القيادة الحكيمة بتسخير جميع الموارد والإمكانيات لخدمة المواطنين والمقيمين والزائرين لهذا البلد المعطاء