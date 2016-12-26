مقتل 5 من طالبان في اشتباك مع قوات الامن شمال افغانستان

كابول (صدى):

قال مسؤول، اليوم الاحد، ان خمسة من مسلحي حركة طالبان قتلوا واصيب كثيرون اخرون خلال اشتباك مع قوات الامن في اقليم جوزجان شمال افغانستان.

وصرح نائب قائد الشرطة الاقليمية الكولونيل عبد الله الخاشع لوكالة باجوك للانباء ان الاشتباك وقع بعدما هاجم خمسة مسلحين وحدة النظام العام التابعة للشرطة في محلية فاريكا أي جارقودوق ليلة امس السبت.

واضاف ان الاشتباك استمر عدة ساعات.

وتابع ان خمسة من مسلحي طالبان قتلوا واصيب كثيرون وتم القبض على اثنين اخرين مع اسلحتهم في المعركة.

وقال قائد وحدة النظام العام التابعة للشرطة في الاقليم ان المسلحين اقتحموا فجأة نقاط التفتيش الخاصة بالشرطة ، ولكنه واجهوا مقاومة قوية وتم ردهم على اعقابهم.

من جهة اخرى، اكد المتحدث باسم حركة طالبان مقتل عنصرين من الحركة وزعم ان قوات الامن تكبدت خسائر جسيمة خلال الاشتباك.

يذكر ان حركة طالبان تشن هجمات ضد قوات الامن والجيش في افغانستان منذ الاطاحة بها من سدة الحكم في عام 2001 عقب حملة دولية بقيادة الولايات المتحدة .