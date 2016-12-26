بالفيديو.. شاب يهرب بسيارته بعد تعبئتها بالوقود

حمود الدهمشي (صدى):
أظهر مقطع فيديو قصير لا تتجاوز مدته 15 ثانية شابا يهرب من إحدي محطات الوقود بعد تعبئة سيارته بالوقود.
أظهر مقطع فيديو قصير لا تتجاوز مدته 15 ثانية شابا يهرب من إحدي محطات الوقود بعد تعبئة سيارته بالوقود.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو مطالبين الجهات المعنية بسرعة ضبطه وتقديمه للمحاكمة، تركيب كاميرات في جميع المحطات التي قد تشهد حالات مماثلة، ليسهل على الجهات المعنية الرجوع إليها وضبطهم.
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6 تعليقات
ول اكيد عبى فل هههههههههههههههههههه واحمر بعد ياجليل الحيا وين بتروح من ربنا الله يهديك بس
حرام اكل اموال الناس بالباطل تخيل على ذا الحركه اللي سويتها تكون نهايتك في ذا السياره وتحترق فيك وتموت ولا تروح بحادث شنيع ولاتنشل
اعوذ بالله من موت الضمير
جعلك بالطفرة وانت راكب سيارة قيمته فوق 120 ألف ريال
لكن ستجدها في نفسك ومالك وإن غداً لناظره قريب
خسيس ويأكل في بطنه ناراً وكل من يعمل امثال هذه الاعمال الاجرامية
فما ذنب هذا العامل المسكين ان يقوم بسداد ما تم سرقته من وقود من قبل هذا الكلب الضال
ولو كان هناك كاميرات للمراقبة لما تجرأت كلاب الشوارع على الاعتداء والسرقة
يمكن يا جماعة الخير بيرجع اليوم بعد الراتب ويسدد احسنوا الظن وعموما هو اخطا في حق العامل وصاحب المحطة لكن المفروض ستر نفسه اذا كان محتاج،،،
الله يجعلها في وجهك وقريب بتحصلها بالله هاذي الاشكال المقززه ما انقرضت