بالفيديو.. شاب يهرب بسيارته بعد تعبئتها بالوقود

بالفيديو.. شاب يهرب بسيارته بعد تعبئتها بالوقود
حمود الدهمشي (صدى):

أظهر مقطع فيديو قصير لا تتجاوز مدته 15 ثانية شابا يهرب من إحدي محطات الوقود بعد تعبئة سيارته بالوقود.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو مطالبين الجهات المعنية بسرعة ضبطه وتقديمه للمحاكمة، تركيب كاميرات في جميع المحطات التي قد تشهد حالات مماثلة، ليسهل على الجهات المعنية الرجوع إليها وضبطهم.

https://




6 تعليقات


  1. B [ عدد التعليقات: 9232 ] 26/12/2016 في
    رد
    1

    ول اكيد عبى فل هههههههههههههههههههه واحمر بعد ياجليل الحيا وين بتروح من ربنا الله يهديك بس

  2. خذني حكآية هالزمن خذني ضيآع خذني وطن بس خذني معك..💔 [ عدد التعليقات: 6385 ] 26/12/2016 في
    رد
    2

    حرام اكل اموال الناس بالباطل تخيل على ذا الحركه اللي سويتها تكون نهايتك في ذا السياره وتحترق فيك وتموت ولا تروح بحادث شنيع ولاتنشل
    اعوذ بالله من موت الضمير

  3. التميمي [ عدد التعليقات: 24 ] 26/12/2016 في
    رد
    3

    جعلك بالطفرة وانت راكب سيارة قيمته فوق 120 ألف ريال
    لكن ستجدها في نفسك ومالك وإن غداً لناظره قريب

  4. بو نواس [ عدد التعليقات: 106 ] 26/12/2016 في
    رد
    4

    خسيس ويأكل في بطنه ناراً وكل من يعمل امثال هذه الاعمال الاجرامية
    فما ذنب هذا العامل المسكين ان يقوم بسداد ما تم سرقته من وقود من قبل هذا الكلب الضال
    ولو كان هناك كاميرات للمراقبة لما تجرأت كلاب الشوارع على الاعتداء والسرقة

  5. يورك [ عدد التعليقات: 113 ] 26/12/2016 في
    رد
    5

    يمكن يا جماعة الخير بيرجع اليوم بعد الراتب ويسدد احسنوا الظن وعموما هو اخطا في حق العامل وصاحب المحطة لكن المفروض ستر نفسه اذا كان محتاج،،،

  6. جاسم [ عدد التعليقات: 1552 ] 26/12/2016 في
    رد
    6

    الله يجعلها في وجهك وقريب بتحصلها بالله هاذي الاشكال المقززه ما انقرضت


اترك تعليق