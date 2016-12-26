بالفيديو.. شاب يهرب بسيارته بعد تعبئتها بالوقود

حمود الدهمشي (صدى):

أظهر مقطع فيديو قصير لا تتجاوز مدته 15 ثانية شابا يهرب من إحدي محطات الوقود بعد تعبئة سيارته بالوقود.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو مطالبين الجهات المعنية بسرعة ضبطه وتقديمه للمحاكمة، تركيب كاميرات في جميع المحطات التي قد تشهد حالات مماثلة، ليسهل على الجهات المعنية الرجوع إليها وضبطهم.

https://