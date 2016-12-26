بالفيديو.. مكالمات مسربة تفضح المخلوع صالح وتكشف حجم الترسانة التى نهبها الحوثيون

فهمي محمد (صدى):

كشف مكالمات مسربة للرئيس اليمني المخلوع على عبد الله صالح العديد من الأسرار والحقائق عن الأحداث التي تشهدها اليمن، وكذلك أسرار تسليح المليشيات الحوثية والدعم الإيراني.

جاء ذلك في فيلم وثائقي بثته قناة الجزيرة تحت عنوان “السلاح المهرب” تطرق إلى حجم ترسانة الأسلحة التي نهبتها ميليشيات الحوثي والمخلوع من المعسكرات والألوية اليمنية، ومصير تلك الأسلحة ونوعيتها وحجمها وأماكن إخفائها.

واستعرض الفيلم إطلاق الصاروخ الباليستي على مكة المكرمة في شهر أكتوبر الماضي، والذي اعترضته قوات الدفاع الجوي السعودي على بعد 65 كيلومترا من العاصمة المقدسة، الأمر الذي لفت انتباه العالم لخطورة السلاح الذي بات في حوزة جماعة الحوثي وقوات صالح، التي استولت على الدولة اليمنية يوم الـ21 من سبتمبر 2014.

وعرض الفيلم مكالمات سرية مسربة ومقاطع مصورة، ووثائق تظهِر نهب الحوثيين للأسلحة الثقيلة والصواريخ، وقدرتهم العسكرية الحقيقية، وجاء من أبرز هذه المكالمات والتي تم تسجيلها في شهر يوليو 2014 محادثة بين علي صالح والشيخ كهلان أبو شوارب محافظ عمران السابق المقرب منه، يحرض فيه بشكل مباشر على قائد اللواء 310 العميد حميد القشيبي.

ويبرز الفيلم اتصالا مسربا بين الرئيس المخلوع والصحفي المقرب منه نبيل الصوفي، يبين امتعاض صالح من هيكلة الجيش التي أطاحت بنجله وأقربائه من قيادة القوات المسلحة، ليبدأَ صالح بالإيعاز للقادة الموالين له بالتمرد، ويبدأ العمل في خطته لتسريب سلاح الحرس لميليشيا الحوثي انتقاما من السلطة الشرعية.

وتوضح تسجيلات بين القيادات الميدانية لجماعة الحوثي، بعض أماكن تخزين السلاح المنهوب من معسكرات الجيش والوقت المناسب لنقله، لتجنب توثيق ذلك من قبل المواطنين أو استهدافه بالطائرات، كما يظهر كيف استغل الحوثيون الاحتجاجات الشعبية لاقتحام صنعاء ونيتهم لتصفية الرئيس عبد ربه منصور هادي، ويكشف أيضا سيطرتهم على سلاح الطيران ونيتهم لاستخدامه ضد معارضيهم، قبل أن تنطلق عاصفة الحزم وتدمر قدراتهم الجوية.

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