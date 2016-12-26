بالصور.. الأهالي يشيدون طريق مختصر بعقبة «نفر» في تبوك بالجهود الذاتية

محمود البلوي (صدى):

شرع أهالي مركز الشبحة بمنطقة تبوك في فتح طريق مختصر بعقبة نفر بعد تجاهل مطالبهم بسفلتة الطريق، وذلك بجهود ذاتية للحد من صعوبة بعض المنحنيات الخطيرة في العقبة واختصار المسافة 2.5 كم من الطريق.

يقول الأهالي الطريق ومنذ افتتاحه قبل نحو 30 عاماً وبجهود أهالي مركز الشبحة والقرى المجاورة يشهد إصلاحات مستمرة وبجهود ذاتية من أهل الخير كان آخرها اختصار مسافة العقبة من 7 كم إلى نحو 4.5 كم وهو اختصار في غاية الأهمية، ولكن يحتاج إلى المزيد من الجهد والتعاون والدعم الذاتي حتى يكون آمناً لسالكيه.

وأضافوا أن عقبة “نفر” عبارة عن طريق يربط مركز الشبحة بمحافظة ينبع بطول 67 كم، وهو طريق غير معبد ووعر في بعض أجزائه وخاصة المسافة التي يخترق فيها الجبل وتبلغ نحو 7 كم فقط، ونأمل في اليوم الذي يكون فيه الطريق معبداً وسالكاً للجميع.

وينتظر أهالي مركز الشبحة والقرى المجاورة اليوم الذي يصبح حلم سفلتة عقبة “نفر” حقيقة واقعة للخلاص من عناء تكبد المسافات الطويلة والتي تصل إلى نحو 240 كم وتختصر المسافة لتصل إلى 67 كم بينها وبين محافظة ينبع والتي يعمل بها الأغلبية العظمى من سكان المركز، بالإضافة إلى ارتباط أهالي مركز الشبحة بمواعيد ومراجعات في مستشفيات ينبع.