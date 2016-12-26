بالصور.. 7 مشاهير على مواقع التواصل بقبضة الأمن في 2016

شهد عام 2016، العديد من القضايا على مواقع التواصل الاجتماعي، وصل بعضها إلى ساحة المحاكم، ووصل بعض أبطالها إلى قبضة الأمن لارتكابهم مخالفت صريحة.
ونرصد في التقرير التالي أبرز الأسماء من مشاهير “السوشال ميديا” الذين تم القبض عليهم خلال العام الجاري 2016.
قبضت شرطة الرياض في 25 سبتمبر على “أبو سن”، أحد أشهر الشخصيات التي أثارت جدلا على برنامج “يو ناو”، مبررة ذلك بظهوره بشكل مسيء، وأن مشاركاته وجدت ردود أفعال واسعة طالب كثيرون إثرها بالقبض عليه. تم الإفراج عن أبو سن (19 عاما) بكفالة مالية بعد أسبوعين تقريبا من احتجازه.
أثارت قضية ماجد العنزي جدلا واسعا، حيث لقيت تصرفاته استهجانا كبيرا، بعد انتشار مقاطع فيديو وهو يتحرش لفظيا بطفل على برنامج “يو ناو”، قبل أن يخرج في مقاطع فيديو أخرى ليبرر بأنه كان يمزح. ألقت شرطة الرياض القبض عليه في شهر رمضان في اليوم الموافق لـ2 يوليو.
اشتهر “قريطم” (محمد الدوسري) على موقع “سناب شات”، ووجد رواجا كبيرا دفعه لأن يتجه للعمل التلفزيوني، حيث قام بمشهد تمثيلي كان من المفترض أن يعرض ضمن مسلسل على قناة “روتانا خليجية” في رمضان الماضي، ظهر فيه وهو يؤدي دور مشهور يتجمع حوله عدد من المعجبات، إلا أن الفيديو تم تسريبه وظن الكثيرون أنه مشهد حقيقي، ما دفع الجهات المعنية لاستدعائه.
لقي “عبود باد” (29 عاما) شهرة واسعة لدى شريحة كبيرة من المراهقين، حيث دأب على تنفيذ “المقالب” على برنامج “يو ناو”، والتي كان بعضها مسيئا، تضمن أحدها بلاغا كاذبا للهلال الأحمر ادعى فيه تناوله لـ”الفياجرا” وحدوث مضاعفات له، ما دفع شرطة الرياض إلى القبض عليه في 10 سبتمبر، وبرفقته ثلاثة مواطنين آخرين.
اشتهر ممدوح الشمري “المنسدح” (30 عاما) على برنامجي “الكيك” و”السناب شات” بمقاطعه التي تميزت ببساطة “سوالفها”، إلا أنه ازداد مع الوقت حدة واندفاعا وارتفعت وتيرة سبابه وشتمه للآخرين، وتحديدا في مقاطع فيديو تلفظ فيها على المجتمع بأكمله بعبارات نابية ومتعالية، حيث ألقت شرطة الرياض القبض عليه في 8 سبتمبر.
لم يكن “عبدالله” (في العقد الثالث من عمره) منتشرا بشكل كبير على وسائل التواصل، غير أن تداول عدد من الفيديوهات له وهو يهاجم فيها مظاهر من الدين الإسلامي أدى إلى انتشاره بشكل كبير، ما دفع شرطة الرياض إلى القبض عليه لما تحتويه مقاطعه من هجوم على العقيدة وإساءة للدين الإسلامي، غير أن التحقيق المبدئي معه كشف أنه يعاني من اضطرابات نفسية.
وجد “عبود بريدة” نفسه مشهورا على وسائل التواصل الاجتماعي، ولقي دعما من مشاهير آخرين رأوا فيه خفة دم ولطافة، ما جعله يعمد إلى الإضحاك الذي اتخذ شكله وضع ملابس نسائية ومكياج وميك أب. وأعلنت شرطة القصيم القبض عليه بحجة المساس بالآداب العامة عبر التشبه بالنساء.
5 تعليقات
أكثرر واحد قاهرني فيهم ذا عبدالله ..
ماجمع الا وفق ..
هههههههههه هههههههههه
أتخيل أشكالهم بعد القبض عليهم…
الغرض من وسائل التواصل الأجتماعي نشر ماهو مفيد ويخدم البشرية…
والأطلاع والمعرفة وأشياء كثيرة عظيمة…
لكن للأسف بعض الشباب والفتيات أساخدموها وأساءوا أستخدامها…
وجعلوا من أنفسهم محل سخريةالأخرين…
وطلعت روائحهم الكريهة للمجتمع والعالم ككل
أبوسن مراهقة خروف وجالس يوزع الحب يمين ويسار
ودفن وجهه ووجهه أهله فالتراب
والمنسدح الي جده حارب مع الملك
طلع متجنس وجده ماله جد يذكر..
وعبود نزل بنفسه ومستواه مابقول للمراءة
الله يعز ويكرم بناتنا عن هالأشكال..
ولكنه نزل لمستوى البهائم…
والثاني والثالث وغيرهم كثير….
ممن يعتقدون أنهم ماسكين مفاتيح أسعاد العالم
وهم في آخر الطابور….فعج الغبار…
بس أحلى شيء هالحين هجوووودهم وركودهم
ماعاد لهم حس هالأيام…
فكككككككه منهم😂😂😂😂😂
شيء طيب باتخاذ اجراءات تحد من التفاهات
لكن لماذا لم نرى مثل هذه الجهود بالقبض على بعض الفتيات ممن يتشبهن بالرجال
ويقومون بقيادة السيارة والاستهتار والتلفظ بألفاظ مقززة ومثيرة للغرائر
يبحثون عن الشهرة وكثرة المتابعين بأي اسلوب وبأي طريقة