بالصور.. 7 مشاهير على مواقع التواصل بقبضة الأمن في 2016

نايف السالم (صدى):

شهد عام 2016، العديد من القضايا على مواقع التواصل الاجتماعي، وصل بعضها إلى ساحة المحاكم، ووصل بعض أبطالها إلى قبضة الأمن لارتكابهم مخالفت صريحة.

ونرصد في التقرير التالي أبرز الأسماء من مشاهير “السوشال ميديا” الذين تم القبض عليهم خلال العام الجاري 2016.