بلدية رجال ألمع تصادر 68 كيلو مواد غذائية فاسدة

محمود البلوي (صدى):

صادرت بلدية رجال ألمع اليوم 68 كليو جراماً من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال جولة رقابية نفذتها في بعض الأسواق التجارية والبوفيهات والمطاعم بالمحافظة .

وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ أن الجولة الرقابية التي تم خلالها معاينة أكثرمن 60محلًا، رصدت مخالفات وإتلاف عدد من الأواني والأدوات المستخدمة في تجهيز الأطعمة ، ومصادرة 68 كيلو جراماً من المواد الغذائية الفاسدة .

واشار إلى أن البلدية مستمرة في جولاتها الرقابية للتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي ،داعيا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية عبر رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة .