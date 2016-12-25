بلدية رجال ألمع تصادر 68 كيلو مواد غذائية فاسدة

بلدية رجال ألمع تصادر 68 كيلو مواد غذائية فاسدة
محمود البلوي (صدى):

صادرت بلدية رجال ألمع اليوم 68 كليو جراماً من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال جولة رقابية نفذتها في بعض الأسواق التجارية والبوفيهات والمطاعم بالمحافظة .

وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ أن الجولة الرقابية التي تم خلالها معاينة أكثرمن 60محلًا، رصدت مخالفات وإتلاف عدد من الأواني والأدوات المستخدمة في تجهيز الأطعمة ، ومصادرة 68 كيلو جراماً من المواد الغذائية الفاسدة .

واشار إلى أن البلدية مستمرة في جولاتها الرقابية للتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي ،داعيا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية عبر رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة .





  1. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 818 ] 25/12/2016 في
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    والله المواد الفاسده انتشرت مثل النار في الهشيم ..في جميع مدن المملكه ومحافضاتها..


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