خبير في الطقس: «انتظروا موجة باردة منتصف الأسبوع القادم»

عادل الحربي (صدى):
توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك والمتخصّص في الطقس، الدكتور خالد الزعاق، أن تشهد المملكة منتصف الأسبوع القادم موجة شتوية باردة.
وقال الزعاق في تغريدة على حسابه الرسمي بـ”تويتر”: “سنعيش الدفء الطارئ طوال هذا الأسبوع، وبانتظار موجة شتوية منتصف الأسبوع القادم”.
5 تعليقات
ااهه ياربي متى يخلص هالبرد ويفكناااا ..
وين البرد ي اسوم والله حر عندنا ب الشرقيه ورطوبة
هو باقي في برد أكثر من كذا الحمد لله 😨
عندكم بالشرقيية إييه .. اما برد ابها يكسرر الظهررر ,, *_* <
الله يعطينى خيره ويكفينا شره..يازين بردنا بالجنوب..الموت بالشمال الله يعينهم ..