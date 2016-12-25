خبير في الطقس: «انتظروا موجة باردة منتصف الأسبوع القادم»

عادل الحربي (صدى):

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك والمتخصّص في الطقس، الدكتور خالد الزعاق، أن تشهد المملكة منتصف الأسبوع القادم موجة شتوية باردة.

وقال الزعاق في تغريدة على حسابه الرسمي بـ”تويتر”: “سنعيش الدفء الطارئ طوال هذا الأسبوع، وبانتظار موجة شتوية منتصف الأسبوع القادم”.