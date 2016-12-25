خبير في الطقس: «انتظروا موجة باردة منتصف الأسبوع القادم»

خبير في الطقس: «انتظروا موجة باردة منتصف الأسبوع القادم»
عادل الحربي (صدى):

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك والمتخصّص في الطقس، الدكتور خالد الزعاق، أن تشهد المملكة منتصف الأسبوع القادم موجة شتوية باردة.

وقال الزعاق في تغريدة على حسابه الرسمي بـ”تويتر”: “سنعيش الدفء الطارئ طوال هذا الأسبوع، وبانتظار موجة شتوية منتصف الأسبوع القادم”.




5 تعليقات


  1. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2761 ] 25/12/2016 في
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    1

    ااهه ياربي متى يخلص هالبرد ويفكناااا ..

  2. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2435 ] 25/12/2016 في
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    2

    وين البرد ي اسوم والله حر عندنا ب الشرقيه ورطوبة

  3. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9108 ] 25/12/2016 في
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    3

    هو باقي في برد أكثر من كذا الحمد لله 😨

  4. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2761 ] 26/12/2016 في
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    4

    عندكم بالشرقيية إييه .. اما برد ابها يكسرر الظهررر ,, *_* <

  5. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 818 ] 26/12/2016 في
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    5

    الله يعطينى خيره ويكفينا شره..يازين بردنا بالجنوب..الموت بالشمال الله يعينهم ..


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