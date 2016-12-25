أمانة الرياض تكشف شروط الحصول على ترخيض عربات الأطعمة

طلال الغامدي (صدى):

بدأت أمانة منطقة الرياض في استقبال طلبات ترخيص عربات الأطعمة والوجبات الخفيفة والمشروبات.

وذكرت الأمانة في تغريدات عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تتضمن الاشتراطات العامة للحصول على تراخيص عربات الأطعمة أن يقتصر الترخيص على إعداد الأطعمة والوجبات الخفيفة والمشروبات”.

وأضافت يمنح الترخيص للسعوديين فقط بعد استيفاء اشتراطات ومتطلبات السلامة والالتزام بأنظمة وتعليمات الإدارة العامة للمرور وتركيب جهاز تتبع العربة، وتتضمن اشتراطات الموقع أن تكون ممارسة النشاط في المواقع المحددة من قبل البلدية، وعدم الوقوف أمام المدارس والمنازل والمحلات التجارية”.

كما تتضمن الشروط منع التجول داخل الأحياء السكنية والوقوف في الطرق بما يشكل إرباك لحركة المرور، وعدم بقاء العربة بشكل دائم بالموقع ومغادرتها بعد انتهاء العمل، ومن المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص إرفاق صورة من الهوية الوطنية لصاحب العربة ورخصة قيادة ورخصة سير العربة.

ولطلب ترخيص عربات الأطعمة من خلال الرابط :

http://www.alriyadh.gov.sa

ثم اختيار بوابة الخدمات الإلكترونية- الطلبات- العربات المتجولة- وتعبئة البيانات.