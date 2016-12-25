بالصور.. فريق «سخاء» يوفر احتياجات 100 أسرة متعففة بالقصيم

سالم المطيري (صدى):

نجح فريق سخاء التطوعي في توفير احتياجات 100 أسرة داخل أحياء مدينة بريدة.

وأنهي الفريق مبادرتهم الاجتماعية “خيرنا لأهلنا” لموسمها الثالث والتي تعنى في خدمة الأسر المتعففة مع موجة البرد هذه الأيام في منطقة القصيم.

وقالت قائدة فريق سخاء أفنان الدبيخي: “أطلقنا قبل عدة أسابيع المبادرة تعريفياً بوجود نخبة من الإعلاميين ونجوم برامج التواصل الاجتماعي ورجال الأعمال وذلك في فندق رولنز ببريدة “.

وأضافت الدبيخي: ولله الحمد انطلقت المبادرة فعلياً على أرض الواقع داخل أحياء مدينة بريدة والتي تشمل المحافظات والقرى لسد احتياجات الأسر المحتاجة لقرابة ١٠٠ أسرة وبعدد ٣٠ متطوعة ومتطوع لخدمتهم.

وأشارت الدبيخي أن المبادرات السابقة الأولى قدمنا من خلالها مساعدات لـ ٧٧ أسرة والموسم الثاني ٩٧ أسرة وحالياً تجاوز العدد ١٠٠ أسرة، وذلك بدعم وتشجيع من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم.