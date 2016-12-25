حركة تغييرات بين رؤساء بلديات منطقة الباحة

عادل الحربي (صدى):

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية م. عبداللطيف آل الشيخ، قراراً إدارياً يقضي بتدوير عمل قيادات بلدية في منطقة الباحة، لإثراء العمل البلدي وتبادل الخبرات بين القيادات.

وشمل القرار إنهاء تكليف م. ناصر العلياني من القيام بعمل رئيس بلدية محافظة المندق، وتكليفه بعمل رئيس بلدية محافظة العقيق، وإنهاء تكليف م. سعيد الزهراني من القيام بعمل رئيس بلدية محافظة المخواة، وتكليفه بعمل رئيس بلدية محافظة المندق، وإنهاء تكليف محمد العويفي الزهراني من القيام بعمل رئيس بلدية محافظة القرى، وتكليفه بعمل رئيس بلدية محافظة المخواة، وإنهاء تكليف م. علي الزهراني من القيام بعمل رئيس بلدية محافظة العقيق وتكليفه بعمل رئيس بلدية محافظة القرى.

ويأتي صدور القرار في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى استقطاب الخبرات الوطنية المؤهلة، وتحقيق الاستفادة من حركة التدوير الوظيفي في استثمار تلك الكفاءات والطاقات الوطنية في مواقع عمل متنوعة، للحصول على أعلى مستوى من الأداء ونقل وتبادل الخبرات الإدارية بين بلديات المنطقة.