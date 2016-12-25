وكيل إمارة القصيم المساعد يفتتح فعاليات أسبوع النزيل الخليجي

سالم المطيري (صدى):

افتتح وكيل إمارة القصيم المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان, اليوم ، فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس بعنوان “معاً لتحقيق الإصلاح” ، الذي تنظمه المديرية العامة لإدارة سجون منطقة القصيم، نيابة عن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

وقص الدكتور الوزان شريط الافتتاح للمعرض المصاحب للفعاليات، ثم تجول في أقسام الجهات الحكومية والخيرية المشاركة في المعرض.

وفي نهاية الجولة كرّم الوكيل المساعد للشؤون التنموية الجهات المشاركة في إنجاح فعاليات أسبوع النزيل الخليجي بالمنطقة.

وأوضح الدكتور الوزان في تصريح صحفي أن شعار “معاً لتحقيق الإصلاح” ، يؤكد ما تقوم به الحكومة الرشيدة في مساندة النزلاء ، وتصحيح سلوكهم وتوجيههم التوجيه الأمثل لدمجهم بالمجتمع , لافتاً النظر إلى الدعم السخي الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع السجون ، متمنياً لهذه الفعاليات كل التوفيق والنجاح.

من جانبه أشار مدير إدارة السجون بمنطقة القصيم العميد فهد النعيم إلى أن أسبوع النزيل الخليجي يهدف إلى أهمية التواصل مع النزيل ، لمساعدته في بناء مستقبل زاهر له ولأسرته ، وإبراز مدى أهمية إشراكه مع مجتمعه, مبيناً أن إدارة سجون منطقة القصيم أطلقوا حزمة من الفعاليات والنشاطات، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخيرية، منها جامعة القصيم ، وجمعية حقوق الإنسان ، لتعريف المجتمع بمدى الخدمات المقدمة للنزيل من جوانب تعليمية واجتماعية ورعاية صحية.

وأفاد النعيم أن المعرض المصاحب للفعاليات يساعد في عرض جميع مشغولات وحرفيات النزلاء من مجسمات واحتياجات وإكسسوارات للزوار، منوهاً بضرورة إشعار المجتمع باحتواء النزيل، وأنه جزءٌ لا يتجزأ من أفراد المجتمع.