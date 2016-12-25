بالصور.. افتتاح مصنع أنظمة الاتصالات العسكرية لتوطين تقنيات التصنيع وفق رؤية المملكة 2030

عادل الحربي (صدى):

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات العسكرية،

افتتح مساعد وزير الدفاع محمد بن عبدالله العايش اليوم ، مصنع أنظمة الاتصالات العسكرية بالمؤسسة العامة للصناعات العسكرية بمدينة الرياض، بحضور كل من وكيل وزارة الدفاع التركية لشؤون الصناعات الدفاعية الدكتور إسماعيل ديمير، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن فياض الرويلي ورئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية المهندس محمد بن حمد الماضي.

وعبر رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – ، نظير ما تحظى به المؤسسة من دعم واهتمام في سبيل تحقيق أهدافها وتطلعاتها.

وألقى معالي وكيل وزارة الدفاع التركية لشؤون الصناعات الدفاعية الدكتور إسماعيل ديمير كلمة بهذه المناسبة.

وفي ختام الحفل، أزاح مساعد وزير الدفاع محمد بن عبدالله العايش الستار عن حجر الافتتاح، واستمع لإيجاز عن المصنع والأجهزة الحديثة التي زود بها، حيث ينتج المصنع خمسة أنواع من أجهزة الاتصالات المعرفة برمجياً ( SDRV/UHF ) المختلفة الاستخدام منها جهاز الاتصال اليدوي، و جهاز الاتصال المحمول على الظهر، وجهاز الاتصال المحمول على العربة 10 واط، وكذلك جهاز الاتصال المحمول على العربة 50 واط ، بالإضافة إلى جهاز الاتصال المحطة الثابتة . و تقدر الطاقة الإنتاجية للمصنع بحوالي2000 جهاز سنويا ، صممت لتأمين مختلف أنواع ( الاتصالات التكتيكية ) ، وتتميز أجهزة الاتصال المعرفة برمجيا بزيادة المقاومة ضد تهديدات الحرب الإلكترونية وذلك عن طريق توفير اتصال على نطاق عريض من الترددات ( 30 إلى 512 ميجا هيرتز) وكذلك ببنيته الهندسية القابلة للتعديل تمكنه من دعم موجات تكتيكية مختلفة ،بالإضافة إلى استخدام تقنيات متقدمة للحماية الإلكترونية على نفس المنصة .

مما يذكر، أن المؤسسة العامة للصناعات العسكرية افتتحت مؤخراً عدداً من المصانع الجديدة، التي تهدف من خلالها لتحقيق رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله إزاء توطين وتطوير تقنيات التصنيع العسكري في المملكة .