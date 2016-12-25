بالصور.. مدرسة بجدة تكرم أحد رجال المرور ضمن برنامج “شكرًا للمتميزين”

نايف السالم (صدى):

في بادرة تعزز الشراكة بين التعليم والدور المجتمعي مع القطاعات الحكومية الأخرى اليوم “الأحد” – ممثلة في مديرها علي بن عبدالله الغامدي، يشاركه مجموعة من المعلمين والطلاب –

كرمت مدرسة الأحنف بن قيس الثانوية بجدة العريف فهد هيازع عسيري، أحد منسوبي مرور جدة، وهو في ميدان العمل، لدوره في تنظيم الحركة المرورية، وفض الازدحام، وتأمين انسيابية سير السيارات بكل إتقان.

جرى التكريم في شارع الشيخ عبدالعزيز بن باز صباحًا بجدة، بحضور مدير إدارة السير بمحافظة جدة العقيد طلعت بن محمد المنصوري، ومساعد مدير مكتب التعليم بالصفا صالح الحارثي، وعدد من مسؤولي إدارة المرور بمحافظة جدة، ومدير المدرسة علي بن عبدالله الغامدي، يشاركه مجموعة من المعلمين والطلاب.

وجاءت المبادرة من المدرسة ومنسوبيها ضمن برنامج “شكرًا للمتميزين”، وهو أحد برامج خطة المدرسة الاستراتيجية، التي تتبناها وفق رؤيتها، وتسعى لتحقيقها – بإذن الله – ضمن واجباتها العلمية والتربوية.