“كنو” الإتفاق يقترب من الهلال

الرياض (صدى):

وافقت إدارة نادي الاتفاق على انتقال محمد كنو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى فريق الهلال بدلاً الأهلي الذي كان يريد التعاقد مع اللاعب في الفترة الأخيرة.

وكان الأهلي يريد خدمات كنو، مقابل 20 مليون ريال بعقد يمتد إلى أربع سنوات، ولكن الإدارة الاتفاقية لم توافق، وأكدت أن اللاعب حسم موقفه بالانتقال إلى الهلال الذي تقد بعرض مالي أكبر.

يذكر أن عقد محمد كنو مع الاتفاق ينتهي بنهاية الموسم القادم، وسبق للإدارة الاتفاقية أن رفضت عروضًا كثيرة تلقتها لانتقال نجم فريقها عقب نهاية الموسم الماضي.