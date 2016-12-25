هجوم انتحاري لـ«داعش» على قوات البنيان المرصوص في سرت الليبية

طرابلس (صدى):

أكد المركز الإعلامي لعملية “البنيان المرصوص” المدعومة من حكومة الوفاق الوطني الليبية سقوط قتيل واحد وجريح آخر جراء إحباط هجوم انتحاري لعناصر من تنظيم داعش حاولوا استهداف سرايا قوات البنيان المرصوص أثناء عملية تمشيط واسعة لتأمين مدينة سرت.

ونشر المركز الإعلامي عبر صفحته على موقع “فيس بوك”، مساء اليوم الأحد، أن “شهيدًا وجريحًا في صفوف قواتنا بعد تعاملها مع مجموعة من انغماسيي داعش، حاولوا التسلل واختراق سرايا تابعة لعملية البنيان المرصوص خلال قيامها بعمليات تمشيط واسعة لتأمين سرت” وفقا لموقع”بوابة الوسط” الاخباري.

ومنذ إحكام السيطرة على مدينة سرت تقوم سرايا من قوات “البنيان المرصوص” بعمليات تمشيط واسعة بدعم من سلاح الجو الليبي لتأمين الأودية والمناطق الصحراوية جنوب سرت.

ونشر المركز الإعلامي لعملية”البنيان المرصوص” صورًا عبر صفحته على موقع “فيس بوك” أظهرت جثمان أحد القتلى من المهاجمين غير أنه لم يوضح موقع الهجوم.

كان فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني قد اعلن رسميا في السابع عشر من الشهر الجاري تحرير مدينة سرت من سيطرة تنظيم داعش بعد سيطرة التنظيم عليها لاكثر من عامين.