بالفيديو.. «أجندة» يكشف المؤمرات التى تحاك ضد المملكة في 4 دقائق

عادل الحربي (صدى):
حقق فيلم قصير يحمل اسم “أجندة” ما يقرب من 17 ألف مشاهدة خلال ساعات من نشره على قناة “One Way Channel” على اليوتيوب.
الفيلم يحذَّر من الخطر الذي تشكله الفئة الضالة على المجتمع السعودي، بفعل الدعم الذي يتلقونه من جهات خارجية، هدفها تدمير المجتمع.
الفيلم، من تمثيل شباب سعوديين، يؤكد أن تنظيم “داعش” الإرهابي وبعض الليبراليين وجهان لعملة واحد؛ إذ إن الطرفين يتفقان على استهداف الدين الإسلامي والمملكة، ويستخدمان الشباب ليطبقا أجندة متشابهة نظير دعم يحصلان عليه من الخارج.
الفيلم الذي تبلغ مدته 4 دقائق، نجح في جذب العديد من الأراء على مواقع التواصل الاجتماعي والتى تشيد بفكرته ونجاحة في إيصال الرسالة في وقت قصير.
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7 تعليقات
المقطع الاعلاني يصور الاصابع المجرمه التي تهدم الدوله من الداخل .
لا والله داعش أخطر وأشر قتل وقطع روس وحرق وكل شي يطري على بال بني أدم
أوما اللبيرالي : همه الوحيد الحريه يبي المراءه تسوق ويبي مشروبات روحانيه بالعربي
خمور يبي يتبردق الليل يقضيه سكر ومعاشرت نساء والنهار ترقيم ومغازل هذا همه
مزاجه + وشهوته الحيوانيه فقط ! للمعلوميه الليبرالي ترى يصلي ويصوم ويطيع ربه ويحج لاكن عذروبه الوحيد يبي الدعوه زلط ملط أكره شي عنده بالحياه رجال الهئيه ورجال الدين الملتزمين مالومه يآ كثر ما فقعو وجهه ومسحوبه بلاط القسم هع
وطني حتى النخاع
مشهد تمثيلي يحكي الواقع حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم اكفنا بمن اراد فينا وفي ديننا وحكومتنا وعلمائنا
واجعل كيدهم في نحورهم
هههههههههههههه وتوكم تدرون ولكن الشرهه على اللي يئيدهم
اللهم اجعل كيدهم في نحورهم ..
البلد مليانه من عناصر الموساد والباسيج والسي اي ايه
اذا ما انتبهوا لهم فالبلد في مهب الريح
مسالة وقت !
الحين صار المبتعثين خونه وجواسيس؟؟؟؟