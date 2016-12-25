بالفيديو.. «أجندة» يكشف المؤمرات التى تحاك ضد المملكة في 4 دقائق

عادل الحربي (صدى):

حقق فيلم قصير يحمل اسم “أجندة” ما يقرب من 17 ألف مشاهدة خلال ساعات من نشره على قناة “One Way Channel” على اليوتيوب.

الفيلم يحذَّر من الخطر الذي تشكله الفئة الضالة على المجتمع السعودي، بفعل الدعم الذي يتلقونه من جهات خارجية، هدفها تدمير المجتمع.

الفيلم، من تمثيل شباب سعوديين، يؤكد أن تنظيم “داعش” الإرهابي وبعض الليبراليين وجهان لعملة واحد؛ إذ إن الطرفين يتفقان على استهداف الدين الإسلامي والمملكة، ويستخدمان الشباب ليطبقا أجندة متشابهة نظير دعم يحصلان عليه من الخارج.

الفيلم الذي تبلغ مدته 4 دقائق، نجح في جذب العديد من الأراء على مواقع التواصل الاجتماعي والتى تشيد بفكرته ونجاحة في إيصال الرسالة في وقت قصير.

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