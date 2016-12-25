وفاة صحفي فلسطيني داخل شقته بجدة

نايف السالم (صدى):

عثرت الجهات الأمنية بشرطة جدة على صحفي فلسطيني يدعى وائل وهيب عمل بعدد من الصحف السعودية ومن بينها الوطن والمدينة متوفى داخل شقته بشمال جدة.

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي أن مركز النزهة بشرطة محافظة جدة تلقى بلاغا عن وجود شخص متوفى داخل منزله.

وانتقل على إثر ذلك رجال الضبط الجنائي من المركز والطبيب الشرعي بمشاركة المختصين من الجهات ذات العلاقة، ومن خلال المعاينة والفحوصات الأولية اتضح أن المتوفى مقيم من جنسية عربية في العقد السادس من العمر.

وأوضح أن إجراءات الاستدلال الأولية أكدت أن الوفاة طبيعية، وتم حفظ الجثمان بالمستشفى، وإحالة كامل الأوراق لهيئة التحقيق والادعاء العام، بحكم الاختصاص.