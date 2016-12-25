مقتل 9 من ميليشيا الحوثي في معارك مع الجيش والمقاومة بتعز

فهمي محمد (صدى):

قتل تسعة مسلحين من ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح وجرح العشرات، في معارك نشبت اليوم الأحد، مع قوات الجيش والمقاومة الشعبية، بمحافظة تعز جنوب صنعاء.

وقالت مصادر في المقاومة الشعبية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين في منطقة المكلكل ومدرسة صلاح الدين المحيطة بمعسكر التشريفات، شرق المدينة.

وبحسب المصادر، فقد تمكن رجال الجيش والمقاومة الشعبية من تحرير أحد المباني الرئيسية بمدرسة صلاح الدين من ميليشيا الحوثي وصالح، “وقام الفريق الهندسي للجيش الوطني بتفكيك العبوات الناسفة التي كانت مزروعة داخل المدرسة من قبل المليشيات استعدادا لتفجيرها”.

وذكرت المصادر، أن المعارك أسفرت عن سقوط أربعة قتلى في صفوف الجيش وإصابة اثنين آخرين.

وبحسب المصادر، فقد شنت مقاتلات التحالف العربي غارة جوية استهدفت نقطة تفتيش تابعة للحوثيين في منطقة الخمسين شمال المدينة.

وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين وقوات صالح قصفوا الأحياء السكنية شرق وشمال وغرب المدينة، ما أدى إلى إصابة خمسة من المدنيين.

وتشهد محافظة تعز معارك عنيفة بين الطرفين، منذ أكثر من عام ونصف، خلفت أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، بينهم مدنيون.