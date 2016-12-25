بالصور انطلاق بطولة” الرقي” المدرسية لكرة القدم للمرحلة الابتدائية بتعليم السويدي بالرياض

عادل الحربي (صدى):

رعى مدير مكتب التعليم بالسويدي الدكتور/ عبدالعزيز اليوسف صباح اليوم انطلاق بطولة ” الرقي ” المدرسية لكرة القدم للمرحلة الابتدائية على ملاعب “أكاديمية اسبور” بحي نمار على مستوى مدارس تعليم السويدي . والتي تقام من الفترة 26 ـ 30 / 3 / 1438 هـ ، بحضور المشرف العام على مدارس الرقي الاستاذ/ صالح العتيبي و مشرفي التربية البدنية بالمكتب الأستاذ/ عبدالحكيم الشدوخي والأستاذ فهد السعيدان وعدد من معلمي التربية البدنية والطلاب المشاركين في البطولة .

وبدأ حفل الافتتاح بالقرآن الكريم ثم مسيرة المنتخبات المدرسية المشاركة في البطولة، ثم القى قائد مدرس الرقي الابتدائية الأستاذ /عقال المالكي كلمة قال فيها أنه تم الإعداد لهذه البطولة منذ وقت مبكر لكي تحقق الهدف المنشود بتطوير الرياضة المدرسية وتشجيع الروح الرياضية بين الطلاب منذ سن مبكرة. وذكر بأنه تم توزيع اللجان على البطولة وتم تعين طاقم تحكيم مميز من معلمي التربية البدنية. كما تم توزيع الفرق بالتساوي على مجموعات وتحديد جدول المباريات منذ وقت مبكر حتى يتسنى لجميع الفرق الاستعداد الجيد للبطولة.

وشكر قائد مدارس الرقي في ختام كلمته مدير مكتب التعليم بالسويدي على رعايته ودعمه المتواصل لهذه البطولة وغيرها من الأنشطة الطلابية وكذلك شكر أكاديمية اسبورت الراعي الرسمي للبطولة والتي رعت ودعمت البطولة بشكل كبير وفتحت ملاعبها لاستضافة فعاليات البطولة .كذلك قدم شكره لجميع المشرفين والمعلمين الذي بذلوا جهود كبيرة في تنظيم هذه البطولة التي يشارك فيها أكثر من 675 طالب يمثلون 45 مدرسة تشارك كل مدرسة بفريقين فريق للمرحلة الاولية والمرحلة العليا .

ثم القى مدير مكتب التعليم بالسويدي كلمة تحدث فيها عن مكانة الرياضية المدرسية، والنشاط الرياضي، وذلك في مراحل التعليم المختلفة وإعطائها الاهتمام الكافي.

وقال اليوسف أن الحركة الرياضة المدرسية تعد الزاوية الأساسية لدفع الحركة الرياضية بجميع ألعابها نحو الأمام، حيث تشكل الرافد الحقيقي والمهم لأنديتنا ولمنتخباتنا الوطنية لكونها تضم الشريحة الواسعة من أبنائنا رجال المستقبل. وثمن مدير مكتب تعليم السويدي في ختام كلمته دور وجهود المشرفين والمعلمين في إقامة هذه البطولة بهذه النسخة التي تعد الاولى من نوعها على مستوى مكتب التعليم .كما قدم شكرة لإبتدائية الرقي الاهلية على هذه البادرة في تنظيم هذه البطولة وكذلك اثنى على مشاركة ودعم الراعي الرسمي للبطولة ” اكاديمية اسبورت”

ثم توالت بقية فقرات الحفل بعدد من الكلمات والاناشيد . بعد ذلك قام مدير مكتب التعليم بالسويدي بإعلان انطلاق البطولة وذلك بركل ضربة البداية بين الفرقين . ثم التقطت الصور التذكارية لحفل الافتتاح .