بالصور.. حياة بدائية لقبائل من القرن الحجرى فى غابات الأمازون

برازيليا (صدى):

التقط “ريكاردو ستاكيرت” صورًا عالية الجودة لقبائل منعزلة فى غابات الأمازون تعيش بطريقة العصر الحجرى القديم.

و كان ريكاردو محلقًا فى طائرة هليكوبتر على ارتفاع منخفض قرب الحدود بين البرازيل وبيرو، و لم يكن يعتقد المصور البرازيلى أن هناك أناسًا يعيشون بهذه الطريقة حتى رآهم وقال: “شعرت وكأنى رسام من القرن الماضى.. أن تفكر أنه فى القرن الـ21، هناك أناس ليس لديهم اتصال بالحضارة، يعيشون مثل أسلافهم قبل 20 ألف عام، إنه شىء قوى والتجربة لمستنى بشكل كبير”، حسبما نقلت عنه صحيفة الإندبندنت البريطانية.

وأضاف: “نحن نعيش فى زمن يصعد فيه المرء للقمر. أما هنا فى البرازيل، فهناك أناس لا يزال يعيشون كما كان يعيش الانسان منذ عشرات الآلاف من السنوات”.

وأشارت الصحيفة إلى أن القبيلة التى التقط صور لها “ستاكيرت” كانت قد اكتسبت اهتمام عالمى فى عام 2008 بعدما قامت وكالة شئون السكان الأصليين فى البرازيل بنشر صور لرجال من القبيلة يوجد طلاء أحمر عليهم وقد أطلقوا سهام فى اتجاه الطائرة التى كانت تحلق على ارتفاع منخفض منهم.

وقال خبير بالوكالة “جوزى كارلوس” إن القبيلة قامت بتغيير مكان سكنها أكثر من مرة: “هذه الجماعات تغير مكانها كل أربعة سنوات”، حسبما نقلت الصحيفة عن مجلة ناشيونال جيوجرافيك.

كما ظهرت هذا العام صور استثنائية عن قبيلة يانومامى الأصلية فى الأمازون بالقرب من الحدود مع فينزويلا، وقد أشار الخبير إلى أن القبيلة تكونت من 300 شخص وكانوا يبدون بصحة جيدة.