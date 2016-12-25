بالفيديو.. والد الفتاة القاصر يكشف قيمة المهر الذي تلقاه لزواجها من سبعيني

محمود البلوي (صدى):
كشف والد الفتاة السعودية القاصر التي تزوجت بمسن سبعيني في منطقة تبوك قيمة المهر الذي تلقاه لزواج ابنته من رجل في السبعينات من عمره، الأمر الذي أثار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المواطن، مصلح العنزي: “إن الزواج تم ولله الحمد ولا يوجد به أي مشكلة، ومقتنع تماماً بالزواج والبنت موافقة ووقعت عند الحماية”.
وأضاف العنزي في مداخلة له ببرنامج “تفاعلكم” على قناة “العربية” اليوم (الأحد): “أنا واثق من الشخص الذي تزوج ابنتي، وهي الآن مع زوجها ومبسوطة، وأنا والدها وأدرى بمصلحتها”، لافتاً إلى أنها الزوجة الثالثة له، وهذا هو المقسوم، وأن مهرها كان 40 ألفا مثلها مثل باقي البنات، نافياً في الوقت ذاته ما أشيع عن تقاضيه مهراً كبيراً ليزوجها له.
21 تعليق
خلاص الزواج تمممم والبنت في بيت رجالها ،،،
والرجال كفووو بيدلعها ،،
الله يوفقهم ويهينهم ،،
والعريس للعروسه واللت والعجن للملاقيف ،،،
الله يهنيها ويعوضها خير في شبابها
ويرزقها ذريه صالحه تعزها في مستقبلها
الثالثة بعد هو فيه حيل شايب الغبرا
الله يسعدهم ويرزقها ويوفقهم. ويجعل حاسدينهم للغبنه اكيد اللي اثار الفتنه. وراه بلاء لعن الله من ايقظ الفتنه بين الناس
😂😂😂
الله يسعدك نوال ضحكتني كلمة الغبرا 😂😂
العوض عند الكريم
هذا بيع و ليس زواج مهما قلت ولا شك ان الحثاله موجودين في كل مجتمع
لاحول ولاقوة إلا بالله. كفانا الله شر الجهل
😂دوم الضحكة امل
اععععععععععع
الله يصبرها هي الزوجه الثالثه للشائب وتوها صغيره قاصر ماله حق أبوها يزوجها بشايب رجل
فالأرض ورجل فالقبر وبعدين أي حنان ومبسوطه معه هذا شوط واحد وتفكك عظامه وهذا أذا كان
الشوط بالملي متر أتوقع شوطه فيه بعض المشاكل لان عمره سبعين الى أذا ماكلن ( فياقرا ) بيجي
أدب الأدب بسس الله يعينها هالمسكينه بتعاني معه كل يومن مريض كل يومن طايح بالفراش بيشغلها في نفسها .. لاكن ليتني أعرفها على الملازيم أني بعد الشايب ليا راحت روحه لباريها .. أكيد ما خذها الى انها .. فتنه صاروخن حمر .. الله يستر عليها ..
وطني حتى النخاع
عزتلي عزاه قروشتكم صحيفتكم اليوم بالردود لا تلوموني مستلم عليها هع هع هع مقصوده
اقول متى بينزل الراتب !!صرت اتروش بشامبو العبايات..وسلامتكم.
والله ما اتخيل يدي تكون بيد شايب ولا اتخيل احط راسي ع المخده وجنبي شايب وعووووه
يالله يارب تكتب لي النصيب اللي يرضيني.
الله يعوضها ومن المؤسف ان امثاله لحد الان يسمح لهم ببيع اطفالهم بهذه الطريقة
يمكن يناس هي راضيه فيه اكيد ان ابوها ماجبرها على الزواج منه ، ولا فارق العمر واضح؟! وغريب ،، انا استغرب ليش هي موافقه عليه لكن اعتقد انها يمكن شافته رجل محافظ على دينه ووافقت عليه
نفس المهر عند جماعتنا الله يوفقهم ويسعدهم مع بعض نصيبها البنت يمكن خيره لها
انا اتذكر جارنا شكله نفس نوعية هذا الرجال مايفرق عنده العمر وهمه الفلوس
عنده بنت عمرها13سنه اقسم بالله زوجها واحد سبعيني الحين عندها خمسه عيال
بنته الثانيه عمرها 16سنه زوجها واحد فالستين الحين عندها ولدين
بنته الثالثه عمرها 14سنه زوجها واحد ف الاربعين وعندها ولد الحين
وبنته الرابعه عمرها 15زوجها واحد فالثلاثين
المشكله الورعات هذولي اللي متزوجين واحد فالسبعين والثاني فالستين والثالث فالاربعين اقسم برب البيت فرقوا عايله كامله وشتتوها ايهب عليهم وقادرين يفتحون بيوت ويربون ورعان
انا كنت اتوقع اني اقرا خبر موتهم في اي جريده وخصوصاً اللي متزوجه سبعيني وطبعاً كلامها انها بتخلف منه قد ماتقدر عشان تورثه ناس تبيع مستقبلها عشان كم ريال
الغريب ان اكثر المعلقين بنات , يعني هم يعرفون شئ بخصوص الزواج احنا الرجال ما نعرفه , وللزيجه ضروف كثيره لا حصر لها يعني افهمها يا فهيم , والمضحك في التعليقات ايلي صار يتروش بشامبوا عبابات يعني الحاله ( م ) مفلس , طيب ويش بتسوي بعد 1/7/2017 ممكن تتروش كل شهرين وبدون شامبوا عبايه , بنرجع لصابون ابو عجل و نغرف الماء بالحق او المغراف .
المفروض بها السن ماتتزوج الا لما تعرف اللي لها واللي عليها اماان كان طمع بفللوس غلط والله مجبر نفسي على زواج لمصلحه وسبق وجربت الزواج وربي ماعمري طلبت ريال منه ولافكر رغم اني احتاج اشياء نفس اي حرمه بس ماحب اثقل عليه وان عطاني والله اخبيها للحاجه وترد له رغم انه اناني ولا يهمه الا نفسه بس طبعي مقدر اغيره ولله الحمد
في اشياء اناني مو بالفلوس والفلوس والله اخر تفكيري وهي تجي وتروح لكن الأنسانوالعمر ان راح مايرجع
نسال الله لهم التوفيق والذريه الصالحه