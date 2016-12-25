بالفيديو.. والد الفتاة القاصر يكشف قيمة المهر الذي تلقاه لزواجها من سبعيني

محمود البلوي (صدى):

كشف والد الفتاة السعودية القاصر التي تزوجت بمسن سبعيني في منطقة تبوك قيمة المهر الذي تلقاه لزواج ابنته من رجل في السبعينات من عمره، الأمر الذي أثار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المواطن، مصلح العنزي: “إن الزواج تم ولله الحمد ولا يوجد به أي مشكلة، ومقتنع تماماً بالزواج والبنت موافقة ووقعت عند الحماية”.

وأضاف العنزي في مداخلة له ببرنامج “تفاعلكم” على قناة “العربية” اليوم (الأحد): “أنا واثق من الشخص الذي تزوج ابنتي، وهي الآن مع زوجها ومبسوطة، وأنا والدها وأدرى بمصلحتها”، لافتاً إلى أنها الزوجة الثالثة له، وهذا هو المقسوم، وأن مهرها كان 40 ألفا مثلها مثل باقي البنات، نافياً في الوقت ذاته ما أشيع عن تقاضيه مهراً كبيراً ليزوجها له.