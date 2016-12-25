  • نشر : 2016/12/25 - 9:51 م
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بالصور.. أغلى 5 حيوانات في العالم

بالصور.. أغلى 5 حيوانات في العالم
نورة الشهري (صدى):

تربية الحيوانات الأليفة من الهواية المفضلة عند العديد من الأشخاص حول العالم،
ينفق العديد من الأشخاص حول العالم مبالغ ضخمة من اجل اقتناء وتربية الحيوانات الأليفية، بل أن البعض يصل به الجنون غلى دفع مبالغ خيالية من أجل الحصول على حيوان نادر ومميز.
وننشر فيما يلي تقريرا عن أغلي 5 حيوانات في العالم، حيث لم يقتصر الأمر على الحيوانات الأليفة فقط، بل تعدت ذلك إلى الحيوانات المفترسة.

1- قط أشيرا:

وهو من أغلي فصائل القطط ثمناً حول العالم، يصل سعره 100 ألف دولار أمريكي. وهو مهجّن ومزيج ما بين فصائل مختلفة ومنها قطّ الفهد الآسيوي.

2- النمر البنغالي الأبيض:

يصل سعره إلى 100 ألف دولار أمريكي، رغم أنّ شراءه غير قانوني في معظم البلدان حول العالم.

3- شبل الأسد الأبيض:
يوجد فقط 300 أسداً من هذا النوع حول العالم، يقدّر ثمن الشبل بحوالي 138 ألف دولار أمريكي.

4- كلب الماستيف التيبيتي:

يصل سعر الفصيلة النادرة من الكلاب إلى حوالى 582 ألف دولار أمريكي، ما يجعل منه الكلب الأليف الأكثر ثمناً. ويقال إنّها قادرة على القتال في مواجهة النمور.
تجدر الإشارة إلى أنّ أحد أصحاب الثروة الطائلة في الصين قام بشراء كلب من فصيلة “تيبيتان ماستيف” بسعر يناهز المليون و200 ألأف دولار أمريكي.

5- بقرة Missy:

بقرة من فصيلة “هولستين”، تحمل منذ العام 2009 لقب أثمن بقرة في العالم بعدما تمّ بيعها في المزاد العلني بقيمة 1.2 مليون دولار.

تربية الحيوانات الأليفة من الهواية المفضلة عند العديد من الأشخاص حول العالم،

ينفق العديد من الأشخاص حول العالم مبالغ ضخمة من اجل اقتناء وتربية الحيوانات الأليفية، بل أن البعض يصل به الجنون غلى دفع مبالغ خيالية من أجل الحصول على حيوان نادر ومميز.
وننشر فيما يلي تقريرا عن أغلي 5 حيوانات في العالم، حيث لم يقتصر الأمر على الحيوانات الأليفة فقط، بل تعدت ذلك إلى الحيوانات المفترسة.

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13 تعليق


  1. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2761 ] 25/12/2016 في
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    1

    أي حيوان أبيض مهماا كان يجي يجنن شكلهه ..
    _
    كمان الكلب الأحمر لونه عجيب وكثافةة شعرهه ,,

  2. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9108 ] 25/12/2016 في
    رد
    2

    كلها تخوف 😨

  3. B [ عدد التعليقات: 9232 ] 26/12/2016 في
    رد
    3

    كلب احمر😨 مافي لون موف احلى

  4. ولد الديرة [ عدد التعليقات: 139 ] 26/12/2016 في
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    4

    نسيتوا ام رقيبة الابل توصل الى 25 مليون

  5. M-512 [ عدد التعليقات: 55 ] 26/12/2016 في
    رد
    5

    استغرب من الأسعار المرتفعة الإبل خاصة ليش توصل كذا مع انها مجرد حيوانات مالها عقل لكن الله سبحانه جعل فيها فوائد للإنسانية ،،انا اعتبر من وجهة نظري إن إرتفاع الأسعار فيهن نوع من أنواع الفسق والفشخره الزائدة المعروفة باأسم (الهياطه والتدلع) طيب لو فكر الإنسان ألي الله رازقه غنى عظيم بالفقراء بأفريقيا ولا سوريا ؟!؟!؟!؟!!!!!!

  6. M-512 [ عدد التعليقات: 55 ] 26/12/2016 في
    رد
    6

    استغرب من الأسعار المرتفعة الإبل خاصة ليش توصل كذا مع انها مجرد حيوانات مالها عقل لكن الله سبحانه جعل فيها فوائد للإنسانية ،،انا اعتبر من وجهة نظري إن إرتفاع الأسعار فيهن نوع من أنواع الفسق والفشخره الزائدة المعروفة باأسم (الهياطه والتدلع) طيب لو فكر الإنسان ألي الله رازقه غنى عظيم بالفقراء بأفريقيا ولا سوريا ؟!؟!؟!؟!!!!!!

  7. خذني حكآية هالزمن خذني ضيآع خذني وطن بس خذني معك..💔 [ عدد التعليقات: 6385 ] 26/12/2016 في
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    7

    انا قررت افتح مشروعي الاستثماري فالحيوانات المهجنه
    غزال مع زرافه = انتاجهم ببيعه 200الف دولار
    ارنب مع القنفد = انتاجهم ببيعه 600الف دولار
    ناقه مع فيل = انتاجهم ببيعه ب 900الف دولار
    قطوه مع كلب = 300دولار
    بقره مع خيل =700الف دولار
    ثعلبه مع ذئب =50الف دولار
    عنز مع وعل =250دولار

  8. عروس المصايف [ عدد التعليقات: 360 ] 26/12/2016 في
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    8

    حلوه الصوره الاولي الليث الابيض والثانيه حلو لونه والثالثه برضه حلوه صغار ..هذي اغلا حيوانات والابل شكلهم مايعرفون ام رقيبه الي با الملايين .طيب لو مات منها وش يسوي الي اشترها راحت فلوسه والحيوان مات .

  9. العدناني [ عدد التعليقات: 1328 ] 26/12/2016 في
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    9

    الخيول العربية أغلى منها

  10. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11267 ] 26/12/2016 في
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    10

    ملاك مشروعك هذا كله نصب واحتيال

  11. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11267 ] 26/12/2016 في
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    11

    كل هذا وضرس العقل مخلوع فكيف لو باقي

  12. الهوزاني العتيبي [ عدد التعليقات: 3367 ] 26/12/2016 في
    رد
    12

    يجي طفحان ويكسر سووق هالحيونات كلها

    شكل الدول هاذي عندها مزاين والا وش طير حيواناتها هالاسعاار

    البقره في مزاين البقر في الهند بل حتى يمجدونها ويقدسونها ويعبدونها ماهي مزاين فقط

    والكلب في مزاين الكلاب في امريكا

    والباقي عاد في دول ثانيه ما ادري وينها

  13. خذني حكآية هالزمن خذني ضيآع خذني وطن بس خذني معك..💔 [ عدد التعليقات: 6385 ] 26/12/2016 في
    رد
    13

    يالمحرومه من حكمة الله انه انشال هذا الضرس وانفتح مكانه باب ومنه تدخل علي الافكار والمشاريع الاستثماريه
    ولكن اعوذ بالله من النصب بس صدقيني بيطلع انتاج كويس غريب عجيب ويستاهل ذا المبالغ


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