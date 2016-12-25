بالصور.. أغلى 5 حيوانات في العالم

تربية الحيوانات الأليفة من الهواية المفضلة عند العديد من الأشخاص حول العالم،
ينفق العديد من الأشخاص حول العالم مبالغ ضخمة من اجل اقتناء وتربية الحيوانات الأليفية، بل أن البعض يصل به الجنون غلى دفع مبالغ خيالية من أجل الحصول على حيوان نادر ومميز.
وننشر فيما يلي تقريرا عن أغلي 5 حيوانات في العالم، حيث لم يقتصر الأمر على الحيوانات الأليفة فقط، بل تعدت ذلك إلى الحيوانات المفترسة.
1- قط أشيرا:
وهو من أغلي فصائل القطط ثمناً حول العالم، يصل سعره 100 ألف دولار أمريكي. وهو مهجّن ومزيج ما بين فصائل مختلفة ومنها قطّ الفهد الآسيوي.
2- النمر البنغالي الأبيض:
يصل سعره إلى 100 ألف دولار أمريكي، رغم أنّ شراءه غير قانوني في معظم البلدان حول العالم.
3- شبل الأسد الأبيض:
يوجد فقط 300 أسداً من هذا النوع حول العالم، يقدّر ثمن الشبل بحوالي 138 ألف دولار أمريكي.
4- كلب الماستيف التيبيتي:
يصل سعر الفصيلة النادرة من الكلاب إلى حوالى 582 ألف دولار أمريكي، ما يجعل منه الكلب الأليف الأكثر ثمناً. ويقال إنّها قادرة على القتال في مواجهة النمور.
تجدر الإشارة إلى أنّ أحد أصحاب الثروة الطائلة في الصين قام بشراء كلب من فصيلة “تيبيتان ماستيف” بسعر يناهز المليون و200 ألأف دولار أمريكي.
5- بقرة Missy:
بقرة من فصيلة “هولستين”، تحمل منذ العام 2009 لقب أثمن بقرة في العالم بعدما تمّ بيعها في المزاد العلني بقيمة 1.2 مليون دولار.
تربية الحيوانات الأليفة من الهواية المفضلة عند العديد من الأشخاص حول العالم،
ينفق العديد من الأشخاص حول العالم مبالغ ضخمة من اجل اقتناء وتربية الحيوانات الأليفية، بل أن البعض يصل به الجنون غلى دفع مبالغ خيالية من أجل الحصول على حيوان نادر ومميز.
وننشر فيما يلي تقريرا عن أغلي 5 حيوانات في العالم، حيث لم يقتصر الأمر على الحيوانات الأليفة فقط، بل تعدت ذلك إلى الحيوانات المفترسة.
13 تعليق
أي حيوان أبيض مهماا كان يجي يجنن شكلهه ..
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كمان الكلب الأحمر لونه عجيب وكثافةة شعرهه ,,
كلها تخوف 😨
كلب احمر😨 مافي لون موف احلى
نسيتوا ام رقيبة الابل توصل الى 25 مليون
استغرب من الأسعار المرتفعة الإبل خاصة ليش توصل كذا مع انها مجرد حيوانات مالها عقل لكن الله سبحانه جعل فيها فوائد للإنسانية ،،انا اعتبر من وجهة نظري إن إرتفاع الأسعار فيهن نوع من أنواع الفسق والفشخره الزائدة المعروفة باأسم (الهياطه والتدلع) طيب لو فكر الإنسان ألي الله رازقه غنى عظيم بالفقراء بأفريقيا ولا سوريا ؟!؟!؟!؟!!!!!!
استغرب من الأسعار المرتفعة الإبل خاصة ليش توصل كذا مع انها مجرد حيوانات مالها عقل لكن الله سبحانه جعل فيها فوائد للإنسانية ،،انا اعتبر من وجهة نظري إن إرتفاع الأسعار فيهن نوع من أنواع الفسق والفشخره الزائدة المعروفة باأسم (الهياطه والتدلع) طيب لو فكر الإنسان ألي الله رازقه غنى عظيم بالفقراء بأفريقيا ولا سوريا ؟!؟!؟!؟!!!!!!
انا قررت افتح مشروعي الاستثماري فالحيوانات المهجنه
غزال مع زرافه = انتاجهم ببيعه 200الف دولار
ارنب مع القنفد = انتاجهم ببيعه 600الف دولار
ناقه مع فيل = انتاجهم ببيعه ب 900الف دولار
قطوه مع كلب = 300دولار
بقره مع خيل =700الف دولار
ثعلبه مع ذئب =50الف دولار
عنز مع وعل =250دولار
حلوه الصوره الاولي الليث الابيض والثانيه حلو لونه والثالثه برضه حلوه صغار ..هذي اغلا حيوانات والابل شكلهم مايعرفون ام رقيبه الي با الملايين .طيب لو مات منها وش يسوي الي اشترها راحت فلوسه والحيوان مات .
الخيول العربية أغلى منها
ملاك مشروعك هذا كله نصب واحتيال
كل هذا وضرس العقل مخلوع فكيف لو باقي
يجي طفحان ويكسر سووق هالحيونات كلها
شكل الدول هاذي عندها مزاين والا وش طير حيواناتها هالاسعاار
البقره في مزاين البقر في الهند بل حتى يمجدونها ويقدسونها ويعبدونها ماهي مزاين فقط
والكلب في مزاين الكلاب في امريكا
والباقي عاد في دول ثانيه ما ادري وينها
يالمحرومه من حكمة الله انه انشال هذا الضرس وانفتح مكانه باب ومنه تدخل علي الافكار والمشاريع الاستثماريه
ولكن اعوذ بالله من النصب بس صدقيني بيطلع انتاج كويس غريب عجيب ويستاهل ذا المبالغ