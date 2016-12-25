بالصور.. أغلى 5 حيوانات في العالم

نورة الشهري (صدى):

تربية الحيوانات الأليفة من الهواية المفضلة عند العديد من الأشخاص حول العالم،

ينفق العديد من الأشخاص حول العالم مبالغ ضخمة من اجل اقتناء وتربية الحيوانات الأليفية، بل أن البعض يصل به الجنون غلى دفع مبالغ خيالية من أجل الحصول على حيوان نادر ومميز.

وننشر فيما يلي تقريرا عن أغلي 5 حيوانات في العالم، حيث لم يقتصر الأمر على الحيوانات الأليفة فقط، بل تعدت ذلك إلى الحيوانات المفترسة.

1- قط أشيرا:

وهو من أغلي فصائل القطط ثمناً حول العالم، يصل سعره 100 ألف دولار أمريكي. وهو مهجّن ومزيج ما بين فصائل مختلفة ومنها قطّ الفهد الآسيوي.

2- النمر البنغالي الأبيض:

يصل سعره إلى 100 ألف دولار أمريكي، رغم أنّ شراءه غير قانوني في معظم البلدان حول العالم.

3- شبل الأسد الأبيض:

يوجد فقط 300 أسداً من هذا النوع حول العالم، يقدّر ثمن الشبل بحوالي 138 ألف دولار أمريكي.

4- كلب الماستيف التيبيتي:

يصل سعر الفصيلة النادرة من الكلاب إلى حوالى 582 ألف دولار أمريكي، ما يجعل منه الكلب الأليف الأكثر ثمناً. ويقال إنّها قادرة على القتال في مواجهة النمور.

تجدر الإشارة إلى أنّ أحد أصحاب الثروة الطائلة في الصين قام بشراء كلب من فصيلة “تيبيتان ماستيف” بسعر يناهز المليون و200 ألأف دولار أمريكي.

5- بقرة Missy:

بقرة من فصيلة “هولستين”، تحمل منذ العام 2009 لقب أثمن بقرة في العالم بعدما تمّ بيعها في المزاد العلني بقيمة 1.2 مليون دولار.

تربية الحيوانات الأليفة من الهواية المفضلة عند العديد من الأشخاص حول العالم،

ينفق العديد من الأشخاص حول العالم مبالغ ضخمة من اجل اقتناء وتربية الحيوانات الأليفية، بل أن البعض يصل به الجنون غلى دفع مبالغ خيالية من أجل الحصول على حيوان نادر ومميز.

وننشر فيما يلي تقريرا عن أغلي 5 حيوانات في العالم، حيث لم يقتصر الأمر على الحيوانات الأليفة فقط، بل تعدت ذلك إلى الحيوانات المفترسة.