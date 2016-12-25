حمزة إدريس: قلبي يوجعني علي الاتحاد

محمود أحمد (صدى):
عبر حمزة إدريس لاعب الاتحاد السابق عن تعاطفه مع فريقه السابق بعد خصم 3 نقاط من رصيده بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب مستحقات اللاعب الأرجنتيني مانسو.
عبر حمزة إدريس لاعب الاتحاد السابق عن تعاطفه مع فريقه السابق بعد خصم 3 نقاط من رصيده بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب مستحقات اللاعب الأرجنتيني مانسو.
وقال اللاعب من خلال حسابه الشخصي علي موقع “تويتر” :” قلبي يوجعني على الاتحاد إلى متى الله يصبرنا”.
تسعي إدارة الاتحاد لمخاطبة الاتحاد الدولي “فيفا” من أجل العدول عن القرار بعد دفع مستحقات اللاعب المتأخرة.
للأسف حاولت أسجل بعضويه لي في هذا الصرح الشامخ بسس ما الله وفق
تم تسجيل العضويه وكل شي تمام وأخرتها تأكيد من البريد الألكتروني والله
عجزان أحمل أيميل الأوتلوك وأسجل نفسي عشان أفعل عضويتي كان حطيتو
تاكيد العضويه برقم الجوال .. أفضل وأصرف من الحوسه على العموم فرصه
سعيده .. وأنا غير مسؤؤل عن تزوير نكي هذا وأسلوبي معروف بس يمكن يقلده
على العموم ليا شفتو يا الأداره سب بنفس النك ذا أو كلام بذيئ أنا غير مسؤول عن ذالك
ضبطوني بعضويه أساسيه لي بحيث تثبت شخصيتي ؟ بجيكم زائر أرد وأمشي بيجي غيري
ويسوي نفس نكي ونفس أسلوبي فالرد همن يجيب الكارثه والمطمه ..
وطني حتى النخاع !