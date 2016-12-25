حمزة إدريس: قلبي يوجعني علي الاتحاد

محمود أحمد (صدى):

عبر حمزة إدريس لاعب الاتحاد السابق عن تعاطفه مع فريقه السابق بعد خصم 3 نقاط من رصيده بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب مستحقات اللاعب الأرجنتيني مانسو.

وقال اللاعب من خلال حسابه الشخصي علي موقع “تويتر” :” قلبي يوجعني على الاتحاد إلى متى الله يصبرنا”.

تسعي إدارة الاتحاد لمخاطبة الاتحاد الدولي “فيفا” من أجل العدول عن القرار بعد دفع مستحقات اللاعب المتأخرة.